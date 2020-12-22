陸十四五期間 勞動人口仍有9億人

「社會藍皮書：2021年中國社會形勢分析與預測」報告21日在北京發布。報告稱，「十四五」期間中國大陸勞動年齡人口依然保持在9億人左右，每年新增大學畢業生群體將超過900萬人，要進一步提高資源配置效率，強化就業優先的產業發展導向。

據中新社報導，報告同時指出，要增強消費對經濟發展的基礎性作用，特別要注重通過提高收入水平來提升居民消費品質，結合新業態新模式推動居民消費升級，促進線上線下消費融合發展，開拓城鄉消費市場，積極培育大陸國內消費大市場，為打通大陸國內經濟循環夯實消費基礎。

報告分析，目前中國大陸中等收入群體規模已達4億多人，但該群體占總人口的比例只有三成左右，仍有增長的較大空間和潛力。要加快發展中等收入群體，推進社會結構的現代化改進。

大陸中國社科院學部委員李培林認為，目前大陸社會結構存在兩大短板，需要重點實行結構改進。一是城鄉結構短板，即農民總量過多、收入過低，這涉及區域結構、就業結構、職業結構、消費結構等一系列社會結構層面的改進。另一個是收入分配結構短板，即收入差距過大，中等收入群體比例較低。這兩個短板有密切聯繫。如何讓農民普遍富裕起來、進入中等收入群體，是中國現代化面對的難題。

為此，他建議未來中國大陸更要注重釋放社會活力。比如，要釋放市場活力，對各種新型就業方式和靈活就業的「零工經濟」，既要規範更要支持。再如，要釋放農村活力，鼓勵農民更廣泛地兼業，推動以轉移農民剩餘勞動時間為特點的新型勞動力轉移，以更大力度盤活農村閒置資產，使相當一部分農民進入中等收入群體。