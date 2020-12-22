兩岸影視人座談會 公布4合作案

「2020年海峽兩岸影視人座談會」21日在北京台灣會館開幕。兩岸影視界知名創作人探討如何加強兩岸影視合作，開幕式上並公布四部兩岸影視合作的專案。

兩岸合作影視專案包括：一、世界中國人的驕傲，「揚眉劍出鞘」的擊劍英雄「欒菊傑」的同名電影；二、「闕宅春秋」，由台灣知名年輕導演、首次執導「角頭2-王者再起」獲得三項金馬獎提名的顏正國執導；三、「蝦婆婆」，由「山楂樹之戀」、「大唐玄奘」美術指導武明擔任導演的第一部作品；四、「在一起」，由此次與會的兩岸影視主創與北京電影學院的師生一起完成一部兩岸合輯電影。

北京市台聯會長高峰表示，影視行業交流是兩岸交流交往的重要組成部分，也是增強中華文化認同，促進兩岸同胞心靈契合的有力舉措，兩岸影視交流不能斷、不能少。

金馬獎編劇類得主郭永浩受訪表示，多年來兩岸一直有影視合作，從工作人員的交流甚至到合資拍攝等。台灣的影視作品具有活力，大陸有開闊的市場，台灣影劇作品來大陸，並未受限。例如「比悲傷還悲傷的故事」這部完全由台灣產製的作品就獲得很好的成績，在大陸的票房迄今已9億多人民幣（約40億台幣），對台灣影視產業是一劑強心針。

昨天出席座談會的台灣影視界人士還有李以須、洪智育、顏正國、翁文信、黃彥銘、闕仁村等人。

顏正國表示，受新冠疫情影響，許多兩岸合拍或兩岸取景的作品都受到防疫隔離規定影響拍攝計畫，希望在疫情減緩後能加速進行拍攝工作。

北京電影學院國際交流學院院長李苒表示，北影目前有30多位台灣在學學生，北影多年來也與台灣的多所院校交流合作，共同培養影視人才，也共同創作不同題材的作品。