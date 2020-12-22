玉林服裝產業轉型 台商進駐

1993年到廣東東莞開辦拉鏈廠的台商吳妙根，搭乘大陸飛速發展的經濟快車，已在大陸賺到了第一桶金。如今，他將分散的拉鏈車間全部轉移至廣西玉林，期望與「世界褲都」熱情相擁，煥發事業的第二春。

中新社報導，廣西玉林市福綿區有「世界褲都」之稱，從1970年代末開始，以牛仔褲加工為主的服裝產業由無到有，高峰期服裝企業一度有1600多家，從業人員約10萬人，占整個福綿區人口的四分之一。

然而，產業規模快速擴充的同時，大量服裝企業的聚集，也給玉林市福綿區的環境帶來巨大壓力，汙染整治成為玉林市必須解決的難題。為找到服裝產業的出路，玉林市在福綿區建立節能環保產業園，將服裝企業搬進園區，統一處理工業汙染。在經歷一段時間的陣痛後，當地產業獲得轉型升級。

玉林市福綿區服裝產業轉型升級的同時，也吸引東部地區產業向園區轉移，拉動上下游產業快速集聚。吳妙根正是看中這一優勢，2017年西進廣西，將分散的拉鏈車間全部轉移至當地。

目前，吳妙根在玉林市設立的廣西精記拉鏈有限公司已投產。該公司副總經理陳建軍受訪表示，玉林（福綿）節能環保產業園配套完善有先進的治汙設施，將各企業的生產汙水收集並統一處理達標後排放，滿足企業的環保要求，降低企業治汙成本。這是企業選擇玉林福綿的重要因素之一。

陳建軍表示，目前企業正處在邊搬遷邊投產的狀態，公司如果運營正常，年產值將超過1.5億（人民幣，下同），工廠全部搬遷後，年產值可達3億元。

據陳建軍表示，精記拉鏈有限公司主要生產各類型拉鏈及服裝、箱包等相關配件，產品在耐吉、阿迪達斯等全球知名品牌產品中被廣泛使用。