大陸快遞年業務量 首破800億件

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家郵政局監測數據顯示，中國大陸快遞年業務量突破800億件，再次刷新快遞年業務量紀錄。圖為北京一家快遞分撥中心。（中新社資料照）
大陸國家郵政局監測數據顯示，中國大陸快遞年業務量突破800億件，再次刷新快遞年業務量紀錄。圖為北京一家快遞分撥中心。（中新社資料照）

根據大陸國家郵政局監測數據顯示，12月21日，中國大陸快遞年業務量首次突破800億件，再次刷新快遞年業務量紀錄。

新華社報導，今年以來，中國郵政快遞業呈現出「低開高走」的態勢。今年1月，受疫情及春節雙重因素影響，中國大陸快遞業務量首次出現負增長，同比（與上一年相比）下降16%左右。隨著郵政快遞業復工復產，2月快遞業務量快速恢復，轉為正增長（0.2%），3月增速繼續提高，達到23%。'

進入二季度，隨著復工復產復市持續推進，快遞業務增速明顯加快，重回30%以上的高速增長區間。5月業務量增速41.1%，創2018年2月以來新高，9月增速更是達到44.6%，再創新高。當前，郵政快遞業日均2億多件已成常態，日均服務用戶近4億人次，服務民生作用更加凸顯。

疫情 中國郵政

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