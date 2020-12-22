福建實際使用台資 同比增長11％

中共福建省委書記尹力21日在中國共產黨福建省第十屆委員會第十一次全體會議上作工作報告指出，福建向金門日均供水超過萬噸，向馬祖近期供水工程正式啟用，通電項目福建側開工建設，向金馬供氣項目正式「雲簽約」，金馬通橋項目方案已經上報大陸國家部委論證。

中新社報導，尹力說，今年以來，福建深化閩台各領域融合，既著眼大局大勢，又注重落細落實，積極探索海峽兩岸融合發展新路，持續做好通、惠、情三篇文章，加快建設台胞台企登陸第一家園。

過去一年，閩台經貿合作持續走熱。福建實施新一輪對台產業合作計畫，聚焦電子信息、機械裝備、能源石化等重點領域。統計顯示，今年1-11月，福建實際使用台資（不含第三地）同比增長11%；設立首批9個閩台農業融合發展產業園，農業利用台資數量和規模保持大陸首位；4家在閩台企在A股上市。

閩台基礎設施聯通正積極推進。福建持續加碼閩台海空直航航線航班，廈門新機場、福州機場二期建設分別預留金馬候機區。福建自貿區平潭片區率先全面推廣網上預檢、實現邊檢通關「零等待」，湄洲灣港羅嶼碼頭對台鐵礦石保稅中轉實現常態化。

在落實落細台胞台企同等待遇方面，福建「31條惠台措施」和「66條惠台實施意見」落實率達100%，「42條融合發展措施」也全面落實；健全台胞權益保障聯席會議制度，依法依規化解一批涉台重大歷史積案；實施做台青工作八大專項計畫，累計吸引來閩實習創業台灣青年超3.78萬人；鼓勵台胞參與社會治理，約200多名台籍科技特派員、社區營造師參與基層治理，66個台灣建築師團隊、200多名台灣人才參與鄉建鄉創。

第十二屆海峽論壇也於今年9月在廈門舉辦，吸引2000多名台胞現場參會。福建還實施了親情鄉情延續工程，開展了200多場文化交流活動，福建文化寶島行推出百場精品文化入島交流。