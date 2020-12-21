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歐洲疫情加劇 在岸人民幣、中間價跌逾2周新低

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
英國爆出變種毒株引發歐洲疫情防控和經濟擔憂，在岸人民幣(CNY)兌美元21日收盤跌79點，跌逾兩周新低。百度圖庫
英國爆出變種毒株引發歐洲疫情防控和經濟擔憂，在岸人民幣(CNY)兌美元21日收盤跌79點，跌逾兩周新低。百度圖庫

英國爆出變種毒株引發歐洲疫情防控和經濟擔憂，在岸人民幣(CNY)兌美元21日收盤跌79點，跌逾兩周新低，收6.5494元，前一日收盤6.5415元。

信報財經報導，離岸人民幣(CNH)失守6.55關口，一度來到6.5524元，截至下午6時28分，離岸價6.5512元，在岸價6.5549元。

官方人民幣中間價6.5507，較前一日6.5315，跌192點，同樣為逾兩周新低。

交易員稱，英國爆出變種毒株引發歐洲疫情防控和經濟衝擊擔憂，市場避險情緒升溫，英鎊和歐羅遭遇重創，美匯指數反彈令人民幣間接承壓，但日內有限波幅十分有限。

不過，大陸基本面仍較好，美匯指數回升對人民幣壓力相對可控，跨年後若季節性結匯需求釋放，人民幣將穩中有升。

人民幣 疫情

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