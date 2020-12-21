聽新聞
test
0:00 / 0:00
美外國公司問責法案 陸外交部：涉華歧視條款、堅決反對
針對美國通過「外國公司問責法案」，大陸外交部發言人汪文斌21日回應，敦促美方不得實施該法中的涉華歧視性條款，停止將證券監管政治化的錯誤做法。中方對此表示堅決反對。
北青網報導，汪文斌表示，美方不顧中方監管部門與美方開展審計監管合作的積極努力，執意將含有明顯歧視大陸企業條款的所謂「外國公司問責法案」簽署成法，中方對此表示堅決反對。
汪文斌表示，敦促美方不得實施該法中的涉華歧視性條款，停止將證券監管政治化的錯誤做法。與中方監管部門在相互尊重的基礎上，共同推進兩國審計監管合作，為包括大陸企業在內的各國企業在美上市，提供公平、公正、非歧視的營商環境。
他指出，美方此舉完全是對大陸在美上市企業的無理政治打壓，嚴重阻礙陸企赴美上市，嚴重扭曲美方一貫標榜的所謂市場經濟基本準則，也會剝奪美國投資者和公眾分享大陸企業發展紅利的機會，還將削弱全球投資者對美國資本市場的信心，到頭來只會損害美國資本市場的國際地位和聲譽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言