美外國公司問責法案 陸外交部：涉華歧視條款、堅決反對

針對美國通過「外國公司問責法案」，大陸外交部發言人汪文斌21日回應，敦促美方不得實施該法中的涉華歧視性條款，停止將證券監管政治化的錯誤做法。中方對此表示堅決反對。

北青網報導，汪文斌表示，美方不顧中方監管部門與美方開展審計監管合作的積極努力，執意將含有明顯歧視大陸企業條款的所謂「外國公司問責法案」簽署成法，中方對此表示堅決反對。

汪文斌表示，敦促美方不得實施該法中的涉華歧視性條款，停止將證券監管政治化的錯誤做法。與中方監管部門在相互尊重的基礎上，共同推進兩國審計監管合作，為包括大陸企業在內的各國企業在美上市，提供公平、公正、非歧視的營商環境。

他指出，美方此舉完全是對大陸在美上市企業的無理政治打壓，嚴重阻礙陸企赴美上市，嚴重扭曲美方一貫標榜的所謂市場經濟基本準則，也會剝奪美國投資者和公眾分享大陸企業發展紅利的機會，還將削弱全球投資者對美國資本市場的信心，到頭來只會損害美國資本市場的國際地位和聲譽。