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特斯拉Model Y在上海量產 最快下月上路

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
特斯拉上海工廠的最新航拍圖顯示，大陸當地製造的Model Y已經開始生產，最快有望明年1月交付。美聯社
特斯拉上海工廠的最新航拍圖顯示，大陸當地製造的Model Y已經開始生產，最快有望明年1月交付。美聯社

特斯拉上海工廠的最新航拍圖顯示，大陸當地製造的Model Y已經開始生產，最快有望明年1月交付。

網易報導，特斯拉上海超級工廠是該公司在大陸建造的第一家工廠，於2019年1月正式動工，其一期工程在不到一年時間內建成，並在今年實現擴建規模達一倍多。

按照特斯拉規畫，上海超級工廠將在2021年量產55萬台新車，包括30萬台Model 3和25萬台Model Y。該工廠擴建的目的，除生產已正式上市的特斯拉Model3外，也是為生產特斯拉ModelY做準備。

資料顯示，10月，特斯拉曾發布上海超級工廠內ModelY廠房的照片；11月，大陸工信部批准該公司在陸生產Model Y。特斯拉CEO馬斯克曾多次公開表示，Model Y將成為特斯拉需求最高的產品。

根據特斯拉在大陸市場的表現來看，大陸生產的特斯拉Model 3在前11個月銷量已突破11萬輛，居新能源汽車銷量排名第一，對大陸其他新能源車企比亞迪、小鵬、蔚來等造成較大衝擊。

值得注意的是，特斯拉Model 3 大陸生產後因享大陸新能源汽車補貼政策，已有兩次大幅度降價。「特斯拉降價對大陸電動車廠來說，有點殘忍」蔚來汽車CEO李斌曾公開說。

大陸國產Model 3標準續航升級版補貼後售價人民幣24.99萬元，長續航後輪驅動版補貼後售價人民幣30.99萬元。

特斯拉 上海 陸生

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