專家：年底交投意願薄 人民幣暫陷區間盤整

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋21日指出，展望人民幣後市，時序接近年末又逢耶誕節，市場交投意願將普遍下降；預期人民幣波動率恐明顯下滑，短期走勢仍受美元指數強弱所牽動。本周關注焦點落在耶誕假期前，美國兩會是否可順利通過紓困法案。

施力瑋認為，美元指數疲弱不振，原支撐 91 儼然已成新的上檔壓力，短期內站不回90，或更甚者跌至89下方，美指都有機會回測3年低點 88；未來一旦美元大幅回弱，離岸人民幣將被動升值，並再度挑戰6.50元。

疫情嚴峻的美國終於自上周開始施打疫苗，不斷惡化的疫情可望被控制，樂觀預期擴大市場風險偏好。風險資產獲投資人青睞，美股三大指數領頭創高，美元走弱，非美貨幣齊揚，歐元持穩在2年半高點，人民幣也再度向上測試前高6.50元。

周間美國聯準會召開12月利率會議，維持基準利率不變，並允諾在經濟改善前將保持既有購債規模。消息一出，未擴大購債的失望情緒帶動美元跳升，但隨著聯準會主席鮑爾談話期間回吐全部漲幅，國際美元持續遭拋售，每盎司黃金漲近1,900美元，創近6周高點，加重美指跌幅。

但人民幣逢高賣壓抵銷後，漲幅收斂，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約217點，收在6.5180元，升值幅度0.33%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則升值約63點，收在6.5400元，升值幅度0.10%。

貨幣市場方面，隔夜利率連續兩周反彈，上周從1.50%攀升至1.80%水平，資金面整體仍偏鬆，除了2周期限因跨年而有明顯彈升外，其餘多數期限變化不大。

公開市場方面，12月的中期借貸便利(MLF)續做金額創紀錄，人民幣9,500億元的操作量遠超本月到期金額6,000億元，而每日的逆回購操作量雖不多，但在計入MLF後累計全周淨投放仍高達5,600億元。

這次為連續第五個月增量續做，但從近幾次人行操作可知，11月末額外操作與本月大幅增量皆是為因應季節性緊縮而生，尤其1年期存單利率始終處於高位，為避免年末與農曆春節資金緊張情況加劇，監管適時增量投放以緩和市場需求。

這也印證近期大陸中央經濟工作會議中所提的概念，即短期政策定調將好於市場預期，並支持財政、貨幣政策穩步退出。故評估明年農曆春節後，只要長天期資金上行幅度維持在合理區間，監管將逐步收緊資金。