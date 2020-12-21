大陸人大法工委預告：明年重點立法涉「反壟斷法」

大陸全國人大法工委發言人岳仲明今天在記者會上表示，明年預安排的重點立法工作包括：修改科學技術進步法、反壟斷法、公司法、企業破產法，制定期貨法、印花稅法等稅收法律等。

在當前大陸嚴格管制金融放貸平台業者下，官方預告立法工作涉反壟斷法，引起各界關注。

據澎湃新聞報導，岳仲明表示，2021年度立法工作計畫已經十三屆全國人大常委會第七十八次委員長會議原則通過，對明年立法工作作出預安排。明年立法工作立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。

岳仲明指出了明年的法律審議計畫。他表示，全國人民代表大會組織法修正草案、全國人民代表大會議事規則修正草案擬由常委會決定提出議案，提請全國人民代表大會審議。行政處罰法（修改）、動物防疫法（修改）、鄉村振興促進法、野生動物保護法（修改）、數據安全法、個人信息保護法、海警法、海南自由貿易港法、反食品浪費法、反有組織犯罪法、監察官法、海上交通安全法（修改）、兵役法（修改）、軍事設施保護法（修改）、軍人地位和權益保障法等法律案，明年安排常委會會議繼續審議，爭取早日出台。

他並指出，明年預安排的重點立法工作還包括：推動高質量發展，圍繞創新驅動發展，保障全面深化改革和對外開放，修改科學技術進步法、反壟斷法、公司法、企業破產法，制定期貨法、印花稅法等稅收法律等。

岳仲明表示，明年立法任務艱鉅繁重，要深入學習貫徹習近平法治思想，堅持中共中央的集中統一領導。同時，加強新技術新領域涉及的法律問題、國際法和涉外法律、區域協調發展相關立法、相關領域法典化編纂等研究工作。