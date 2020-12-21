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滬涉台學者盛九元：適應大陸內循環 將成台資新出路

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海社會科學院世界經濟研究所研究員、台灣研究中心主任盛九元。特派記者林宸誼/攝影
上海社會科學院世界經濟研究所研究員、台灣研究中心主任盛九元。特派記者林宸誼/攝影

上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元20日表示，台資以往參與全球競爭或在大陸發展，最大特點是多變快變善變，但現在這些特點慢慢消失，不如大陸民企，「台資未來要更積極主動調整產業布局，更好的適應大陸內循環新發展才能找到新出路。」

盛九元在上海台商協會閔行區工委會所舉辦的「2021年大陸經濟發展與兩岸合作趨勢」演講中指出，所有機構對於明年全球經濟增長樂觀的預測，是建立在新冠疫情已經遠離，「但疫情真的遠離了嗎，其實還沒有，明年的全球經濟只是還在恢復過程。」

盛九元表示，在全球的供應體系中，東亞最先從疫情中恢復過來，成為全球復工復產最快的地方，在全球經貿出現衰退的情況下，今年大陸包括台灣，還有越南的對外貿易都出現增長。

但美國發起對華貿易戰，想把大陸踢出產業供應體系，盛九元認為，原本的全球產業鏈分工，已經出現「短鏈」和「散鏈」的現象，「美國遏制大陸的戰略，在拜登上台後手法上會有調整，但根本的方向不會改變。」

至於台資未來如何面對美國對華貿易戰長期化、常態化，盛九元表示台資必須做出選擇，「到底是大陸還是非大陸，短期內可能會有一個適應調整的過程，那就是供應鏈和市場，整個營運體系能否實現在地化。」

中共十九屆五中全會在對「十四五規劃」（2021～2025）建議方案提出，要形成強大國內市場，構建新發展格局，要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環。

盛九元點出，台資的最大的特點是70%集中在製造業，而且都是以出口居多，認為收款方便簡單，但台資在未來的發展過程當中，在整體規模經營模式、抗風險能力以及研發能力，如果不調整不改變，不融入大陸內循環，未來在大陸經濟發展地位就會不斷降低。

盛九元提到，大陸各地已經過了大規模招商引資的階段，各地政府更看重台資企業的發展，是否能帶動地方發展，「因此台資要積極與當地政府保持良性的政企互動。」

盛九元建議，台資一定要把以往與大陸企業的產業鏈供應合作方式，延伸到價值鏈戰略地位，也就是跟當地民企、國企深入的戰略合作。

其次是建議台資要更主動積極參加國企混改（國有企業混合所有制改革），「不少台資很少關注國企混改，反而是大部分民企很積極參與。」

盛九元感嘆，台資企業過去參與全球競爭也好，在大陸發發展，最大特點是多變快變善變，但台資企業現在這些特點慢慢消失，不如大陸民企，大陸民營企業那種狼性，比台資企業還要強，「市場的競爭永遠在，是不會改變的，任何企業的競爭力核心，就是如何適應市場。」

疫情 上海

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