袋裝螺螄粉夯賣 銷量破百億人民幣

螺螄粉的發源地廣西柳州市，當地官方近日宣布袋裝柳州螺螄粉產銷量已突破百億元人民幣，並遠銷美國、日韓和東協等20多個國家和地區。

中新社報導，螺螄粉是柳州市當地的路邊攤小吃，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味。早在10年前，當地官方就提出要將柳州螺螄粉推向大陸各地，並計畫在各大城市開設百家品牌店，意圖複製「沙縣小吃」、「桂林米粉」等大陸地方知名小吃的擴張模式。

但這條以店鋪銷售模式的道路並不成功，一線城市昂貴的租金、人工成本，讓第一批在北京開設的店面堅持不了幾年便紛紛關門。而柳州作為大陸西南重工業城市，以生產汽車、工程機械、鋼鐵為經濟支撐，對發展螺螄粉產業的質疑也從不間斷：「要賣多少碗螺螄粉才能換來賣一輛汽車的利潤？」

轉機來自袋裝螺螄粉的出現。2014年，敏銳的商家開發出能方便流通、速食類的袋裝螺螄粉。當地官方順勢而為，推出行業標準，引導企業標準化規範化製作。

乘著互聯網購物迅猛發展的春風，袋裝螺螄粉成了電商平台上的網紅商品，每年的產銷都成倍數增長。今年受疫情影響，許多行業的發展出現停滯甚至倒退，但螺螄粉則「出圈」逆襲，成了網絡主播最愛帶貨的商品。

不僅在中國大陸銷售火爆，螺螄粉的熱度也傳遞到海外。柳州市商務部門統計，今年前11個月，柳州螺螄粉出口為2019年全年出口總值的31倍，出口額約2770萬元人民幣。

一個路邊攤小吃，如今卻做成了百億元的產業，展現傳統行業打破原有形態、與新業態結合帶來的巨大轉變與發展。