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借冬奧熱度 張家口打造零度以下經濟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

時值寒冬，作為2022年冬奧會舉辦地之一的張家口卻迎來了一年中最「熱」的時候。除冰雪運動和旅遊廣泛開展外，張家口正借舉辦冬奧會東風大力發展冰雪裝備產業，「零度以下經濟」成為張家口的熱詞。

「我們現在和張家口已經分不開了，未來我們在張家口不僅要落地生根，更要將企業做大做強。」張家口京禧體育器材有限公司董事長周文壽說。

新華社報導，73歲的周文壽來自台灣，2018年經過多方考慮後，他將自己位於浙江的滑雪板工廠遷到了張家口高新技術產業開發區（張家口高新區）。

為搶抓冬奧會機遇，著力提高張家口冰雪產業專業化、市場化、國際化水平，2017年2月，張家口市在高新區啟動了冰雪運動裝備產業園建設。

張家口高新區常務副主任梅曉春表示，產業園重點定位發展滑雪服、滑雪板、滑雪鞋等個人輕裝備，造雪機、壓雪車、索道等重型裝備，目前已初步實現從個人到場地、輕重裝備結合、研發製造銷售服務、運動體驗會展全覆蓋的全產業鏈布局。

周文壽說，以前工廠在浙江時每年生產18萬套滑雪板，全部出口海外。來張家口後年產能達20萬套。

為吸引高端企業落地投產，產業園對企業制定了前三年免收租金，後兩年減半徵收的優惠政策。「公司在產業園的廠房面積有四千多平方米，僅這項政策，5年就能給我們節約200多萬元。」周文壽說。

為培育更多冰雪裝備製造產業項目，張家口市還在產業園組建冰天雪地科技企業孵化器，該孵化器是目前河北省唯一一家以冰雪產業為主的專業科技企業孵化器。

冰天雪地科技企業孵化器負責人張智永表示，孵化器主要為初創期冰雪裝備企業提供工作場所、運營服務、創業指導等一條龍服務。目前孵化器有入駐企業32家，其中11家在孵企業通過孵化器申請知識產權28餘項，累計畢業企業18家。

截至12月初，該產業園已累計簽約義大利天冰冰雪設備、法國MND索道生產等42個項目，計畫總投資43.19億元。

義大利 開發區 法國

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