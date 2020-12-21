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科研求才 廣東大搶博士

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為廣東省急需緊缺人才百校萬企公益招聘系列行動之一，2020年博士科研人才供需招聘專場引薦會19日在中山大學南校區舉辦，87家企事業單位帶來2168個工作機會，現場上演搶人大戲。

中新社報導，進場招聘的還有廣東工業大學等17所高等院校，以及廣東省內約35家上市公司、高新企業。用人單位提供的職務起點年薪普遍在25萬元（人民幣，下同）至35萬元。不少單位還提供安家費、公寓或住房補貼、科研啟動經費。　　

廣東香雪精準醫療技術有限公司希望招到9至12名系統免疫治療方向的博士後研究員，以擴大研發團隊規模，形成人才梯隊。該公司高級科學家張海霞說，廣州正全力推動生物醫藥產業發展，政策扶持力度很大，對相關專業人才需求井噴。

據廣東省人力資源和社會保障廳統計，當天共有541名博士科研人才進場交流。這意味著，每人平均約有4個工作機會可以選擇。

近年來，廣東持續推動解決博士科研人才供需不平衡、區域分布不均衡等問題。廣東省人社廳官員表示，在新發展格局背景下，廣東對創新型科技人才的需求較往年更加旺盛。

廣東 中山大學

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