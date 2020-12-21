百事落戶佛山 加碼蓋食品工廠

百事食品廣東生產基地開工儀式18日在廣東省佛山市舉行。該工廠總投資5億元人民幣，預計在2022年9月正式投產，建成後年產能將達到2.5萬噸。這是百事公司在廣東建立的首家食品工廠。

中新社報導，近幾年，百事公司持續擴大在中國大陸的投資，例如2018年增資近1億美元擴建並改造上海松江食品工廠，2019年投資5000萬美元在四川省德陽市建立四川生產基地。

百事廣東佛山工廠地處佛山市高新技術產業園，占地約5.3萬平方公尺，廠內配備1條切片薯片生產線和2條罐裝薯片生產線，同時打造成品與原材料倉庫、生產輔助設施、汙水處理廠等配套設施，計畫建成為一座位於華南地區的現代化食品生產基地，預計為當地創造數千個直接和間接就業機會。

佛山市是粵港澳大灣區的重要節點城市。此次百事公司選擇落戶佛山主要看中了佛山產業集群帶來的資源積澱，佛山高新技術產業區周圍已經形成集人才、研發、配套設施等資源聚集效應，產業發展氛圍良好。

作為首批進入中國大陸的跨國企業，目前百事公司在中國大陸建立了7家食品工廠，6個土豆示範農場和18個合作農場。在過去10多年裡，百事公司攜手業務夥伴在中國大陸投資已超過530億元人民幣，並計畫持續延展食品行業版圖。