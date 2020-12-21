陸網路存款商品 火速下架

大陸官方緊盯網路金融行業，短短三天內，螞蟻集團、京東金融、陸金所、百度、騰訊等金融科技巨頭火速下架網路存款產品，昨（20）日均表態將遵守政策規定。分析認為，網路平台下架行動背後，預示著新一輪嚴監管的到來。

分析認為，雖然官方為了遏制金融風險，將擴大金融監管範圍，但對於個人、中小企業而言，存款利息下滑，荷包跟著縮水，網路存款斷炊，網路的放貸也將受影響，部分中小企將面臨資金緊縮。

澎湃新聞報導，繼螞蟻集團宣布臨時下架網路存款產品後，百度旗下度小滿金融、騰訊理財通、攜程金融App、京東金融等跟進下架，急踩煞車。陸金所平台已停止上架新的網路存款產品，已購買產品不受影響。

據了解，大陸四大國銀存款利率一年期、三年期、五年期為1.75%、2.75%、2.75%。而網路金融存款利率則高出兩倍多。

騰訊理財通12月18日曾推薦存款產品，7日年化收益率為3%至3.3%。之前度小滿金融、京東金融App也曾銷售多款銀行存款產品，期限主要以一年、三年、五年期為主，三年期利率最高為4.12%、五年期為4.87%，存款金額最低人民幣50元，均可提前隨時支取。不過，目前這系列產品均被下架。

因大陸官方發聲喝斥，網路金融平台急速下架網路存款產品。人行金融穩定局局長孫天琦於11月公開稱，網路存款產品的風險，其規模增長迅速、存款結構變化明顯、高風險機構入場經營、流動性依賴增強和同業融資替代效應顯現等趨勢，並涉及存款營銷行為、地方法人銀行突破地域限制展業、中小銀行流動性管理面臨挑戰等問題。

網路金融平台表態改進。北京日報報導，螞蟻集團表示，根據監管部門對於網路存款行業的規範要求，螞蟻平台上的網路存款產品均已下架。度小滿表示，會嚴格遵守相關政策規定及監管要求，堅持合規經營。度小滿已下架平台上的網路存款產品。

京東金融表示，根據監管部門對網路存款業務關注，京東金融App已停止新增上線網路存款產品、停止新用戶購買相關產品，並對存量客戶和業務穩妥有序調整。