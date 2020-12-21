前財長：防止贏者通吃
大陸財政部前部長樓繼偉昨（20）日示警，如果單一數據金融平台的市占率過大，可能會導致大量的信貸壞帳，要防止贏者通吃、大而不能倒。分析稱，暗指螞蟻集團的數據金融平台，官方將持續監督。
第一財經報導，樓繼偉出席「中國財富管理50人論壇2020年會」稱，最近對某數據金融平台約談和暫停上市，實際上是防範系統性風險於事前、事中，這是核心點。如果系統性風險已經爆發，政府不得不救，則納稅人恐會承擔損失。
樓繼偉說，數據金融平台，依據收集的數據，分析借款方的風險特徵，提供給貸款銀行，有利於中小銀行對小微企業的服務能力，但有可能造成系統性風險。
「如果單一數據金融平台市占率過大，扒出來的數據的真實性，以及風險評估模型出現的偏差，會導致大量的信貸壞帳。」樓繼偉說，舉例某平台短短幾年已與數十家銀行合作，形成人民幣數兆元貸款。
樓繼偉說，正如剛剛結束的中央經濟工作會議所要求的，金融創新必須在審慎監管前提下推動。
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