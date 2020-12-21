中芯：列美黑名單 有重大影響

被美國列入「實體清單」後，中芯國際昨（20）日首度回應，對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門溝通。

觀察者網報導，中芯國際稱，美國商務部將中芯國際及其部分子公司及參股公司列入「實體清單」，對該公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，但對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

中芯國際稱，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核；同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。公司將持續與美國政府相關部門溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案。

中證網報導，中芯國際表示，一直努力與美國政府相關部門溝通，但遺憾的是，仍然被列入「實體清單」。

對此，中芯國際堅決反對並重申，公司嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律，從未有任何涉及軍事應用的經營行為。

中芯國際處於多事之秋，不僅面臨美國打壓，內部也傳出不合。上周二中芯國際公告，現年74歲的前台積電營運長、前武漢弘芯CEO蔣尚義，被任命為該公司第二類執行董事、董事會副董事長及戰略委員會成員。

對此，中芯國際現任聯合CEO梁孟松被曝出對蔣尚義的回歸一事並不知情，並且與另一位聯合CEO趙海軍不和已久，因此向該公司董事長周子學提出辭呈。

梁孟松在辭職信中透露，目前中芯國際28奈米、14奈米、12奈米等技術均已進入規模量產，7 奈米技術的開發也已完成，明年4月將試產。

TrendForce數據顯示，今年第2季全球晶圓代工市占率，台積電51.5%，三星18.8%；GlobalFoundries（格羅方德）7.4%，聯電7.3%，中芯國際4.8%。