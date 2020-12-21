北京瞭望／不急轉彎…四個字的大學問

北京歲末大事，就是上周的中央經濟工作會議了。中國民眾都說「共產黨會議多」，但這經濟工作會議特別重要，除了其議程是決定來年走向，還可以說比中共中央全會還要重要，因為中共中央全會有五分之一與會者只能算是一方代表，而這經濟工作會議的出席者都是管事的。

既然中央經濟工作會議重要，就有必要弄清這個會的成果。按慣例，會議要發個公報，這是對外公布會議內容，而對內則有省部級的「傳達會議精神」，在一定層級還可聽到習近平李克強的會議講話。是以大多數人，要從那5,127字的會議公報中，去挖掘深意。

有沒有什麼較為簡潔的辦法，放下數之不盡的政治概念，去弄清楚中共最高領導人在想些什麼，想幹些什麼呢，還是有，那就是找一些鮮活的詞彙，用其當作鑰匙，來打開中共領導人的腦門。

今次中央經濟工作會議，最鮮活也最易為人忽視的詞，叫「不急轉彎」，這詞也太通俗了，所以容易漏網，但北京的學者圈中，特別是某些曾經南書房行走中的人，對這類詞興趣特別大。這兩天就有一個小圈子，私下議論「不急轉彎」，議得妙趣橫生，如對其句逗號，就有「不，急轉彎」、「不急，轉彎」，「不急轉彎......」三種，前兩個易懂，第三個省略號省的是「早晚」等字樣。

「不急轉彎」是駕駛者用語，這一代中共最高領導人多為知青出身，愛用民諺俗語，據說這話就來自會上的「重要講話」。而急轉彎意思不用解釋，所以只需探討因何這是一把鑰匙，可以開門見山。

人家「不急轉彎」用得淺白，解釋也應直來直去，首先就是其背景，來自中國經濟和發展面臨的三座大山，就是經濟看似大紅大紫實則險象環生、疫情看似管得很緊實則火頭四起、強敵美帝看似「一天天爛下去」實則脫鉤甚至一戰的壓力愈來愈大。三座大山這種背景，說來都話長，會上可以深入討論，會下則不能拿來鼓舞士氣，但「不急轉彎」就是來自於這種背景，或者說更直白就是有這三個背景就不直接急轉彎了。

「不急轉彎」說來通俗，其實說小點是領導人的指示，放大點就是國家的戰略要求。而中央經濟工作會議的所有重要決定，都來自於斯，比如重大的宏觀政策，一律不變，提法是要保持政策穩定性、持續性；而中央經濟工作會議這回不定大指標，提法是「努力保持經濟運行在合理區間」，這當然是「不急轉彎」的主要表現。

也許有人會反駁，說是「不急轉彎」，那反壟斷、滅蟻打馬不都是急轉彎嗎？這有意思了，「不急轉彎」首先就是保穩定，中國目前貧富分化加劇的情況下，社會穩定和政治穩定成了頭等大事，所以要放下效率，再強調公平，打壟斷行業和加強監管網路平台，就是求穩定。

「不急轉彎」，其潛台詞是要慢慢轉彎，今次中央經濟工作會議就帶了個小轉彎的頭。如果懂中共政治規格二字，會發現今次中央經濟工作會議，大小官報統一有個標題「習近平李克強作重要講話」，同時新華社會議照片發兩張，一張習一張李，都是個人的。習李並肩、跳脫於中共中央政治局七常委，此前沒有，意義重大，這是一個令人不大留意的轉彎。

「不急轉彎」的理解，還可以理解為現在不急，但要準備好轉彎，這當然跟中美關係相連，長遠也會波及到台海。中央經濟工作會議開幕日，就傳出這麼幾句話，一是說不能在鬥爭中甘當投降派，喪失了自信心，也失去了基本的判斷力；一是說不以利益換安全，不靠妥協求自保。這些話，可以與「不急轉彎」放到一起來讀，以之展望有沒有急轉彎的可能或前景。