聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京瞭望／不急轉彎…四個字的大學問

經濟日報 / 香港特派員 李春

北京歲末大事，就是上周的中央經濟工作會議了。中國民眾都說「共產黨會議多」，但這經濟工作會議特別重要，除了其議程是決定來年走向，還可以說比中共中央全會還要重要，因為中共中央全會有五分之一與會者只能算是一方代表，而這經濟工作會議的出席者都是管事的。

既然中央經濟工作會議重要，就有必要弄清這個會的成果。按慣例，會議要發個公報，這是對外公布會議內容，而對內則有省部級的「傳達會議精神」，在一定層級還可聽到習近平李克強的會議講話。是以大多數人，要從那5,127字的會議公報中，去挖掘深意。

有沒有什麼較為簡潔的辦法，放下數之不盡的政治概念，去弄清楚中共最高領導人在想些什麼，想幹些什麼呢，還是有，那就是找一些鮮活的詞彙，用其當作鑰匙，來打開中共領導人的腦門。

今次中央經濟工作會議，最鮮活也最易為人忽視的詞，叫「不急轉彎」，這詞也太通俗了，所以容易漏網，但北京的學者圈中，特別是某些曾經南書房行走中的人，對這類詞興趣特別大。這兩天就有一個小圈子，私下議論「不急轉彎」，議得妙趣橫生，如對其句逗號，就有「不，急轉彎」、「不急，轉彎」，「不急轉彎......」三種，前兩個易懂，第三個省略號省的是「早晚」等字樣。

「不急轉彎」是駕駛者用語，這一代中共最高領導人多為知青出身，愛用民諺俗語，據說這話就來自會上的「重要講話」。而急轉彎意思不用解釋，所以只需探討因何這是一把鑰匙，可以開門見山。

人家「不急轉彎」用得淺白，解釋也應直來直去，首先就是其背景，來自中國經濟和發展面臨的三座大山，就是經濟看似大紅大紫實則險象環生、疫情看似管得很緊實則火頭四起、強敵美帝看似「一天天爛下去」實則脫鉤甚至一戰的壓力愈來愈大。三座大山這種背景，說來都話長，會上可以深入討論，會下則不能拿來鼓舞士氣，但「不急轉彎」就是來自於這種背景，或者說更直白就是有這三個背景就不直接急轉彎了。

「不急轉彎」說來通俗，其實說小點是領導人的指示，放大點就是國家的戰略要求。而中央經濟工作會議的所有重要決定，都來自於斯，比如重大的宏觀政策，一律不變，提法是要保持政策穩定性、持續性；而中央經濟工作會議這回不定大指標，提法是「努力保持經濟運行在合理區間」，這當然是「不急轉彎」的主要表現。

也許有人會反駁，說是「不急轉彎」，那反壟斷、滅蟻打馬不都是急轉彎嗎？這有意思了，「不急轉彎」首先就是保穩定，中國目前貧富分化加劇的情況下，社會穩定和政治穩定成了頭等大事，所以要放下效率，再強調公平，打壟斷行業和加強監管網路平台，就是求穩定。

「不急轉彎」，其潛台詞是要慢慢轉彎，今次中央經濟工作會議就帶了個小轉彎的頭。如果懂中共政治規格二字，會發現今次中央經濟工作會議，大小官報統一有個標題「習近平李克強作重要講話」，同時新華社會議照片發兩張，一張習一張李，都是個人的。習李並肩、跳脫於中共中央政治局七常委，此前沒有，意義重大，這是一個令人不大留意的轉彎。

「不急轉彎」的理解，還可以理解為現在不急，但要準備好轉彎，這當然跟中美關係相連，長遠也會波及到台海。中央經濟工作會議開幕日，就傳出這麼幾句話，一是說不能在鬥爭中甘當投降派，喪失了自信心，也失去了基本的判斷力；一是說不以利益換安全，不靠妥協求自保。這些話，可以與「不急轉彎」放到一起來讀，以之展望有沒有急轉彎的可能或前景。

中共

延伸閱讀

李克強：中國基礎研究薄弱 要力爭關鍵技術突破

李克強談RCEP 「服貿開放高於現有FTA」

是否已與拜登團隊接觸？大陸外交部這樣回答

全面脫貧或粉飾太平？「十三五」期限倒數，中共宣稱貧困縣「清零」

相關新聞

陸前財長：防金融平台「大而不能倒」

大陸全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉昨在深圳不點名批評金融科技公司螞蟻集團，強調要防止數據金融平台「大而不能倒...

台企在陸上市 募資額衝高

2020股市即將封關，今年來已有六家台商在大陸上市，總計募資人民幣48億元（約新台幣202億元），創近五年新高，且上市台...

兩岸微流行／疫情創商機 雲導遊夯

疫情期間，大陸多家景區聯合高德地圖，推出「雲導遊」服務，遊客可通過景區隨身聽線上獲取語音講解，通過個人手機、耳機收聽，來...

長三角台企推進會 300人聚合肥

長三角台企經貿合作推進會19日在安徽合肥舉行，長三角地區主要城市的台商協會代表300餘人參會。

錢克明：3大因素 制約陸消費水平

「中國消費前景巨大，但仍然存在制約因素。」大陸商務部副部長錢克明19日對外表示，中國大陸居民消費水平有待提高，面臨三大制...

上海台商團 前進台州考察

上海市台商考察團17日至19日在浙江省台州市考察。考察團一行實地考察了台州重大平台建設、服務型製造企業發展、現代產業集群...

上交所：鼓勵登科創板

上交所發行上市服務中心副總經理陳志勇表示，目前已有14家台商在上交所掛牌上市，近年來，符合科創板上市條件的台商愈來愈多，...

鋼價超預期大漲…非常態

中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）副會長駱鐵軍表示，今年鋼鐵生產及消費是「非常態」，價格超預期大漲，疫情後將回歸正軌，需求將...

北京瞭望／不急轉彎…四個字的大學問

北京歲末大事，就是上周的中央經濟工作會議了。中國民眾都說「共產黨會議多」，但這經濟工作會議特別重要，除了其議程是決定來年...

從投行看大陸／台籍個人利潤匯出大陸免稅分析

雖然以台籍個人股東身分可享受利潤匯出零稅率的好處，但從法人股東要變更為個人股東的納稅問題，及日後萬一要出售個人股權的20...

中芯：列美黑名單 有重大影響

被美國列入「實體清單」後，中芯國際昨（20）日首度回應，對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持...

陸網路存款商品 火速下架

大陸官方緊盯網路金融行業，短短三天內，螞蟻集團、京東金融、陸金所、百度、騰訊等金融科技巨頭火速下架網路存款產品，昨（20...

熱門新聞

武統、和統之外 陸學者提第三條路：制定新憲法的智統

港媒：「戰狼」與「跪台」 處境尷尬的國台辦

遭美制裁 中芯國際：對10奈米以下製程有重大不利影響

「上山吃泡麵」爆紅 陸客亂丟泡麵碗毀河南美景

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。