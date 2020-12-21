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鋼價超預期大漲…非常態

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）副會長駱鐵軍表示，今年鋼鐵生產及消費是「非常態」，價格超預期大漲，疫情後將回歸正軌，需求將有升有降。此外，「十四五」期間，鋼鐵業需關注四點問題。

澎湃新聞報導，駱鐵軍出席「中國鋼鐵市場展望暨中鋼協年會」表示，高成本將嚴重壓縮鋼鐵企業利潤，明年鋼鐵行業要維持今年獲利水準有較大難度。

「要將鐵礦石像糧食和石油一樣，列為國家戰略性資源。」駱鐵軍呼籲，構建大陸鐵礦石資源戰略安全支撐體系。應加大加快境外鐵礦石資源開發力度，同時降低大陸礦稅負，提升礦競爭力。駱鐵軍強調，「十四五」期間，鋼鐵行業要關注四方面問題。一是要理性認識今年的鋼鐵需求和未來產能規模。今年鋼鐵生產及消費是「非常態」。今年鋼鐵產量的高增長完全是需求拉動的結果，當前的鋼鐵產能不存在過剩問題。

他說，今年的「非常態」得益於大陸應對經濟下行採取的特殊刺激政策，疫情影響消除後，刺激政策將回歸正軌，鋼鐵需求會回歸規律，將會呈現有升有降走勢。此外，鋼鐵規模愈來愈面臨環境和生態約束，大陸環境已難以承受鋼鐵產量繼續大幅增長。國際環境也不允許大陸大量出口來消化鋼產量。

二是要破解鐵礦石價格高企難題。進口鐵礦石長期處於高價是鋼鐵企業訴求最多、行業關切最多和社會關注最多的問題之一。

三是要促進大陸鋼鐵產業集中度提升。他說。首先，兼併重組為企業提高話語權，更要為行業為產業鏈安全提供支撐。其次，要推動更多鋼鐵企業重組。最終完成產業政策設定的鋼鐵行業目標。

四是做好「碳達峰」準備，努力推進「碳中和」，是落實碳減排目標的重要責任主體。

疫情 競爭力

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