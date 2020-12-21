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上交所：鼓勵登科創板
上交所發行上市服務中心副總經理陳志勇表示，目前已有14家台商在上交所掛牌上市，近年來，符合科創板上市條件的台商愈來愈多，在相關政策的引導下，將以更加包容的方式繼續大力支持、鼓勵台商上市募資。
上海證券交易所副總經理劉逖表示，今年前11個月，上交所新增IPO公司203家、IPO籌資額人民幣3,200億元（約新台幣1.4兆元），兩個指標均居全球各證券交易所之首。但根據德勤中國發布的最新報告，在新股融資額方面，預計那斯達克今年將會領先全球，上交所排名全球第三。
為了幫助上海台商在科創板上市，上海市台協行業工作委員會7月新增科創行業工委會。工委會總幹事羅仕洲表示，台灣半導體產業鏈中的許多企業都已在大陸布局，積極開拓市場的同時，也期待得到資本的支持。
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