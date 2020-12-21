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台企在陸上市 募資額衝高

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
今年來已有六家台商在大陸上市，總計募資約新台幣202億元。（新華社）
今年來已有六家台商在大陸上市，總計募資約新台幣202億元。（新華社）

2020股市即將封關，今年來已有六家台商在大陸上市，總計募資人民幣48億元（約新台幣202億元），創近五年新高，且上市台商股價表現亮眼。以具有台資背景的廈門銀行為例，股價迄今已接近倍增，宸展光電上市剛滿一個月，股價漲幅已近四成。

數據顯示，近五年台商密集登陸A股，2016年至2020年有19家台商在大陸上市，主要涉及電子、精密儀器、材料等行業，包括工業富聯（FII）、元祖股份等。光是今年就有六家台商在大陸上市，此外，還有八家台商正處於上市審查階段。

以10月27日上市的廈門銀行為例，發行價為人民幣6.71元，截至18日收盤價為12.47元，已經將近倍增；11月17日上市的宸展光電發行價為23.58元，18日收盤價為32.7元，股價上漲39%；7月30日上市的廈門建霖健康家居發行價為15.53元，18日收盤價為18.81元，上漲逾兩成。

鼎捷軟體股份有限公司2014年在深圳證券交易所掛牌上市，鼎捷副總裁張苑逸表示，上市對於公司在兩個方面有很大幫助，一是能見度提高，有助於公司吸引人才，並為鼎捷參與智慧製造標準制定提供便利；二是為公司提供激勵工具，讓員工共用經營成果。

他表示，近三年來公司營收穩步增長，淨利潤複合增長率達30%以上。這是台商在大陸上市直接成果的體現。

今年首家在陸股上市的台商—廈門建霖健康家居總裁陳岱樺表示，大陸正加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，將為兩岸經濟合作，特別是台商在大陸發展提供更多的機會和更大的空間。

目前正計畫上市的宗仁科技（平潭）是一家提供積體電路設計服務創新型半導體技術公司。該公司總經理陳孟邦認為，進入大陸資本市場，將進一步幫助台商更好、更規範化發展。

大陸證監會發行部二級調研員曹驥贇表示，台商在大陸上市的意願和興趣越來越高，在審核上，台商將與其他企業一視同仁，有關部門還會為台商提供全面的政策解讀，為符合條件的企業上市提供便利。

台企聯會長李政宏認為，近年來，不斷有台商在大陸資本市場的助力下實現快速發展，台商應抓住大陸資本市場快速發展的機遇，以大陸龐大的市場為後盾，緊扣國內大循環、國內國際雙循環的商機，加快企業的轉型升級。

台商 廈門 資本市場

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