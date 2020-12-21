上海台商團 前進台州考察

上海市台商考察團17日至19日在浙江省台州市考察。考察團一行實地考察了台州重大平台建設、服務型製造企業發展、現代產業集群打造等情況，並就推進產業合作進行了深入交流。

中新社報導，座談交流會，台州市委書記李躍旗介紹當地經濟社會發展情況。他說，希望上海台商搶抓長三角一體化戰略機遇，把投資目光投向台州，積極發揮「以台引台」優勢，推動雙方在更高層次上實現產業對接、優勢互補、深度合作。

浙江省台辦主任莊躍成說，台州作為長三角27個中心區城市之一，有著巨大的發展潛力，是投資興業的一方熱土，也是上海市台資企業產業轉移、轉型升級、創新發展的重要承接地。

莊躍成表示，希望台商到浙江、台州多走走、多看看，增進合作共識、共促項目落地，實現互利共贏，在新發展格局中推進融合發展。

上海市台辦主任李文輝表示，上海與浙江地緣相近、人緣相親、文化相融，與台州也保持著緊密的聯繫。希望上海台商以此次考察為契機，主動尋求與台州的合作商機，深化產業協作和文化交流，實現共贏發展。上海市台辦將繼續強化與台州聯動，積極搭建平台，在融資發展、市場拓展、產業升級等方面，共同為台資企業提供更優質的服務。

上海市台協會長、競衡集團董事長張簡珍與台州市投資促進中心簽訂戰略合作協議，與臨海市政府簽訂「鯤寶智能倉儲物流項目投資合作協議」。