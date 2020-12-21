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錢克明：3大因素 制約陸消費水平

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「中國消費前景巨大，但仍然存在制約因素。」大陸商務部副部長錢克明19日對外表示，中國大陸居民消費水平有待提高，面臨三大制約因素。

中新社報導，在19日舉行的「2020-2021中國經濟年會」上，錢克明表示，擁有14億人口的中國大陸具有超大規模市場，且具有很大增長潛力。從最終消費占比看，中國大陸為55.4%，而發達國家超過70%，未來十五年中國大陸的中等收入群體將達到8億，消費升級動能強勁，電子商務拉動消費需求效果顯著，目前大陸城鎮化率仍較低，未來進一步城鎮化將帶來更多消費，中國大陸的消費前景十分巨大。

總體來看，大陸消費發展具備許多優勢條件，同時也有一些制約的因素，居民消費水平有待提高。錢克明指出，中國大陸居民消費提升面臨收入水平、供給結構、消費環境三大制約因素。

錢克明表示，近年來居民人均可支配收入增速放緩，受疫情影響，今年前三季度大陸全國居民人均可支配收入僅增長0.6%，消費者信心和預期受到影響。此外，社會保障和收入分配有待完善，住房、教育、醫療、養老支出佔比較高，對消費產生一定擠出效應。

錢克明表示，中國大陸目前的供給結構還不能完全適應需求結構的變化，隨著居民收入增長，消費升級非常快，高品質、多樣化的消費需求還沒有充分釋放。同時消費設施不够健全，消費便利度還有待提升。

錢克明表示，消費環境也有待改善，產品質量問題、假冒偽劣問題仍然存在，信用體系建設滯後，誠信的社會風氣還沒有完全形成。

錢克明說，下一步要打好組合拳，讓居民能消費、敢消費、願消費、放心消費、合理消費。他建議，要拓寬就業渠道，加快發展現代服務業和戰略新興產業，有序發展城市靈活就業，加快推進鄉村振興戰略，支持鄉村產業多元化發展，創造更多就業機會，培養高校畢業生、熟練技工、熟練服務員作為中等收入群體的後備軍。

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