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長三角台企推進會 300人聚合肥

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

長三角台企經貿合作推進會19日在安徽合肥舉行，長三角地區主要城市的台商協會代表300餘人參會。

中新社報導，會議上，合肥與上海、南京、杭州簽署「長三角台協戰略合作協議」，並將在資訊交流、經貿合作、形象宣傳、人員互訪等方面建立長期戰略合作關係。「協議」還提出將搭建信息交流平台，及時交流政策、產業、投資等信息資訊，最終實現互利共贏發展。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，合肥是長三角一體化的重要組成部分，擁有強大的科技優勢，強勁的發展速度。大陸全國台企聯將加強與合肥市、安徽省的聯繫與合作，發揮雙方優勢，推動文化經貿交流，協助更多台商台企在皖投資興業。

來自台灣嘉義的黃宏洲，來到大陸已經20多年時間。近年來，他將台灣的餐廚垃圾環保處理技術和特色台灣果蔬種植技術引入合肥，不僅自身事業上取得成功，還為許多台企台商到安徽投資創業提供支持和幫助。作為合肥市台商協會會長，黃宏洲表示，台商協會作為兩岸交流合作的橋梁紐帶，未來將積極融入長三角一體化建設，促進協會和企業發展。

會議期間，包括驅動IC芯片設計項目等6個台資項目現場簽約。據統計，2020年，合肥共簽約台資項目20個，合同投資額189.7億元人民幣

台商 人民幣 上海

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