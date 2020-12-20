人行前行長：應把沒收貪官財產 劃入養老金儲備

中國人民銀行前行長、大陸全國社保基金理事會前理事長戴相龍昨日（19日）在中國社科院舉辦的養老金論壇上建議，將一定比例的土地出讓金及懲罰沒收的貪官財產劃入社保基金以充實養老儲備。

據界面新聞，戴相龍認為上述建議可行且合理，並稱現在啟動也為時不晚。「現在行政法院罰款沒收的錢不少，腐敗分子一下子幾個億、十來億，我不知道全國多少錢，我們能不能建議設立一個行政司法罰沒款專戶，所有的罰沒款到這個專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金，我覺得這個是合理的」。

他認為，就政府主導並管理的基本養老保險、企業自主發展的企業年金和職業年金、個人儲蓄養老保險和商業養老保險在內的個人養老金三大支柱而言，中國大陸有能力保持養老金收支長期持續平衡。

中國大陸老齡化近年日趨嚴重，養老金可持續性受到威脅。2019年，大陸全國社會保險基金收支結餘5854.86億元（人民幣，下同），在剔除財政補貼後的實際盈餘，則連續第七年為負。另據中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5至10年，中國大陸養老金缺口預計會達8至10兆元。