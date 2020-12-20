聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行前行長：應把沒收貪官財產 劃入養老金儲備

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
中國人民銀行前行長、大陸全國社保基金理事會前理事長戴相龍。（新浪微博照片）
中國人民銀行前行長、大陸全國社保基金理事會前理事長戴相龍。（新浪微博照片）

中國人民銀行前行長、大陸全國社保基金理事會前理事長戴相龍昨日（19日）在中國社科院舉辦的養老金論壇上建議，將一定比例的土地出讓金及懲罰沒收的貪官財產劃入社保基金以充實養老儲備。

據界面新聞，戴相龍認為上述建議可行且合理，並稱現在啟動也為時不晚。「現在行政法院罰款沒收的錢不少，腐敗分子一下子幾個億、十來億，我不知道全國多少錢，我們能不能建議設立一個行政司法罰沒款專戶，所有的罰沒款到這個專戶，到一定時期全部或者一部分劃入到養老儲備基金，我覺得這個是合理的」。

他認為，就政府主導並管理的基本養老保險、企業自主發展的企業年金和職業年金、個人儲蓄養老保險和商業養老保險在內的個人養老金三大支柱而言，中國大陸有能力保持養老金收支長期持續平衡。

中國大陸老齡化近年日趨嚴重，養老金可持續性受到威脅。2019年，大陸全國社會保險基金收支結餘5854.86億元（人民幣，下同），在剔除財政補貼後的實際盈餘，則連續第七年為負。另據中國保險行業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測，未來5至10年，中國大陸養老金缺口預計會達8至10兆元。

養老金 保險 中國人民銀行

延伸閱讀

預言中美經濟 前中國央行行長：不會脫鉤

人行端麻辣粉 放錢4兆

前人民銀行行長：數位人民幣將在北京冬奧使用

18歲孫女和男友盜領嬤逾100萬養老金 抓到後無悔意：去告吧

相關新聞

遭美制裁 中芯國際：對10奈米以下製程有重大不利影響

被美國列入「實體清單」後，中芯國際20日回應，對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政...

一茶一坐難度年關 上海17店全關

上海聞名的台灣複合餐飲連鎖品牌「一茶一坐」，驚傳上海17家店全收攤，北京則僅剩2家加盟店還在營業中。

反壟斷延燒滴滴出行 中國出租車聯盟籲調查

中國祭出「反壟斷法」處罰阿里巴巴等3家企業後，戰火延燒到其他領域。中國出租汽車產業聯盟日前呼籲繼續就叫車平台滴滴出行與U...

人行前行長：應把沒收貪官財產 劃入養老金儲備

中國人民銀行前行長、大陸全國社保基金理事會前理事長戴相龍昨日（19日）在中國社科院舉辦的養老金論壇上建議，將一定比例的土...

中芯遭美制裁 7奈米製程受阻

美國商務部18日將中芯國際列入實體清單的新一輪制裁，是否會重創中芯國際營運？有行業人士分析，此舉對原本成熟工藝業務的影響...

大疆進美黑名單 無人機芯片恐遭「卡脖子」

美國商務部18日宣布把中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單，除了中芯國際，無人機企業大疆與另外3家公司也被列入黑名單，因...

香港聖誕市道慘淡 打工仔「放假放到驚 無心過節」

明天是一年一度的冬至，周五則迎來聖誕佳節，原是各行業的旺季，但在疫情陰霾下，食肆湧現訂枱「cut單潮」，商店拍烏蠅，市道...

港第4輪防疫基金教練僅四分之一受惠 康體業界促放寬申請條件

港府預計下月發放第四輪「防疫抗疫基金」，對因收緊社交措施遭重創的行業及相關行業的港人提供援助，包括向註冊體育教練提供一筆...

義烏限電停產 工廠搶購柴油發電機開工

湖南、江西、浙江等省分近日陸續發布有序用電或限電通知，令民眾正常生活秩序受到影響。其中一個因限電措施被重創的是被稱為「全...

上海台協返台徵才暫停 2021機會先給在滬台青

疫情下，兩岸不少交流都受到衝擊。上海台協的返台徵才活動今年暫停，且明年徵才對象預計以在上海的台青為主。而邁入第5屆的兩岸...

繼螞蟻之後 京東、百度、騰訊均下架網路存款產品

大陸互聯網（網路）存款行業或將迎來規範。在螞蟻集團下架全部互聯網存款產品後，越來越多的互聯網金融平台跟進。

陸虎嗅網停止更新一個月 可能與質疑反壟斷有關

中國商業資訊平台虎嗅網宣布，19日凌晨起停止更新一個月，「積極營造清朗空間」。外界猜測，這或許和該網先前一篇文章與當局不...

熱門新聞

武統、和統之外 陸學者提第三條路：制定新憲法的智統

港媒：「戰狼」與「跪台」 處境尷尬的國台辦

陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

遭美制裁 中芯國際：對10奈米以下製程有重大不利影響

「上山吃泡麵」爆紅 陸客亂丟泡麵碗毀河南美景

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。