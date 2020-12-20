和碩上海昌碩廠調整產能 爆勞務派遣糾紛

代工大廠和碩位於上海的昌碩廠傳出爆發勞務派遣糾紛，有陳情員工表示，接到勞務派遣公司通知，要求被調去昆山廠支援，若不答應就得要離職；而一名自稱管理整個上海手機事業處的人，也就是總廠長表示，上海的確訂單不足以支撐這麼多人，但沒有說不願去昆山支援的員工，就得要離職。

「各位主要有3點訴求對嗎？我是手機事業處的負責人，手機事業處都歸我管，也就是總廠長。」和碩上海浦東廠5號門口，19日上午聚集近千名勞務派遣員工圍在一起，裡面一層還有數名安保人員，一名穿黑色羽絨服拿麥克風的男子，對著圍住他的員工說話。

根據當時陳情的和碩員工提供影片，這名自稱管理整個上海手機事業處的人，也就是總廠長表示，因為上海的訂單不足以支撐這麼多，昆山那邊是有班可以加、有班可以上，但沒有說不願過去支援的員工就得要拿離職單走人，

隨後昌碩科技和集團關聯公司華謙商貿聯合發布公告，內容包括5大項12點，主要表示於12月21日重新調查員工意願，員工自願報名；支援人員維持昌碩薪資福利待遇，加班費依據昌碩薪資計算。

而支援期間的天數合併計算在昌碩在職天數；各派遣公司會在世碩駐廠服務，發放補貼及辦理離職手續，同在上海的辦理模式。

至於提前離職求職補貼計算公告內也詳細說明，並承諾廠區會增派場及幹部，值班協助解決問題，如有任何疑問，請至派遣員工服務處諮詢，末尾署名為昌碩DL招募部，時間為2020年12月19日，並揭示許可至12月31日。