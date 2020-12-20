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一茶一坐難度年關 上海17店全關

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
目前上海「一茶一坐」餐廳已經全部關閉。而官網顯示，江浙地區還有部分門店依然在營業，但查證發現都是加盟店，直營店已經全部關閉。央視財經截圖
目前上海「一茶一坐」餐廳已經全部關閉。而官網顯示，江浙地區還有部分門店依然在營業，但查證發現都是加盟店，直營店已經全部關閉。央視財經截圖

上海聞名的台灣複合餐飲連鎖品牌「一茶一坐」，驚傳上海17家店全收攤，北京則僅剩2家加盟店還在營業中。

央視財經報導，「一茶一坐」疑似資金斷鏈，加盟商反映總部拖欠款項，大陸蘇州、無錫部分加盟店還維持正常營業，但已經不再接受會員卡餘額進行消費。

央視財經《天下財經》報導，「一茶一坐」在大陸共有超過200家店，目前官方帳號上發布了預付卡退卡公告，證實店家關閉歇業，持有儲值卡的消費者可以通過線上申請退款。

報導指出，目前上海「一茶一坐」餐廳已經全部關閉。而官網顯示，江浙地區還有部分店依然在營業，但查證發現都是加盟店，直營店已經全部關閉。

目前還在正常營業的加盟店表示，已經不再接受使用會員卡餘額進行消費。店家也反映，一茶一坐總部普遍存在拖欠加盟商款項的問題。

上海聞名的台灣複合餐飲連鎖品牌「一茶一坐」，驚傳上海17家門店全收攤。央視財經截圖
上海聞名的台灣複合餐飲連鎖品牌「一茶一坐」，驚傳上海17家門店全收攤。央視財經截圖
「一茶一坐」疑似資金斷鏈，加盟商反映總部拖欠款項，大陸蘇州、無錫部分加盟店還維持正常營業，但已經不再接受會員卡餘額進行消費。央視財經截圖
「一茶一坐」疑似資金斷鏈，加盟商反映總部拖欠款項，大陸蘇州、無錫部分加盟店還維持正常營業，但已經不再接受會員卡餘額進行消費。央視財經截圖

上海 央視 北京

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