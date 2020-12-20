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義烏限電停產 工廠搶購柴油發電機開工

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
義烏小商品批發市場各樓層幾乎都沒有來採購商品的客戶，偌大商場顯得十分冷清。（取自南方周末）
義烏小商品批發市場各樓層幾乎都沒有來採購商品的客戶，偌大商場顯得十分冷清。（取自南方周末）

湖南、江西、浙江等省分近日陸續發布有序用電或限電通知，令民眾正常生活秩序受到影響。其中一個因限電措施被重創的是被稱為「全球最大的小商品批發市場」的浙江義烏。據大陸媒體報導，當地的工廠為要應付年底要出貨的訂單，紛紛搶購或租用柴油發電機。

大陸國家發展和改革委員會17日表示，浙江當前電力供應能夠保障全省電力需求，不存在電力供應不足情況；部分地方為了促進節能減排，採取了限制電力消費的措施。

據南方周末報導，義烏其中一個社區早前下發的《節能減排通知書》顯示，為響應義烏市政府「雙控」及「減煤」的節能工作，要求嚴格控制照明用電，關閉城市景觀照明，居民群眾節約生活用電。能源「雙控」是指控制能源消費強度和消費總量。

報導指，義烏所在的金華市正面臨巨大的「雙控」壓力。在2020年8月，浙江省發改委曾發布2019年能源「雙控」和「減煤」的考核結果，指金華市未完成2019年能源「雙控」目標。10月，大陸國家發改委聯合生態環境部等多個部委組成考察組赴浙江，開展2019年度能源「雙控」目標考核及重點地區煤炭消費減量替代工作，要求浙江盡最大努力完成「十三五」的能源「雙控」、「減煤」目標。

義烏經濟開發區一園區的工作人員表示，在義烏，根據規模和類型的不同，企業被分為A、B、C、D四類。A類是大型企業，幾乎不受限電影響，B、C類企業停電時間逐步拉長，D類企業則生產全停。但作為小商品集中地的義烏，更依賴散布在城市角落的各種「作坊」式的小工廠。與園區輪流限電不同，位於生活區的工廠，限電則是統一規定。部分地區也並未完全切斷電源，而是以「停工」代替。

例如在距離義烏經濟開發區不到4公里的季宅鄉，要求轄區加工企業開2停2（開工兩天停工兩天）。企業若被發現在停工日開工生產，社區將對企業進行封電關停。義烏當地的工廠為要應付年底要出貨的訂單，開始購買或租賃柴油發電機，自行發電。

一家江蘇的柴油發電機生產商表示，最近接到很多義烏客戶諮詢電話，公司近日已賣出13台小型柴油發電機。一家金華柴油發電機租賃企業負責人亦透露，一台100千瓦的柴油發電機，租到月底是8千元（人民幣，下同），往年同期價格在6千元左右，現在已租了五十幾台發電機給義烏和周邊的工廠。工廠大量使用柴油發電機帶來了環境汙染，有商家指「柴油發電機發電比直接供電更汙染空氣，產生的能耗反而更高了」。

限電 開發區

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