遭美列入貿易黑名單 大疆：將繼續在美出售產品

美國商務部18日把逾60間中國企業及其附屬公司列入貿易黑名單，包括中芯國際與大陸最大的無人機製造商大疆創新（DJI）。大疆19日回應稱，對美方決定感到失望，強調會繼續在美國出售產品。

香港01引述美媒科技關鍵（TechCrunch）報導，大疆發言人回覆稱，在美國的消費者能夠繼續購買與正常使用大疆的產品，發言人稱「大疆創新致力於開發行業內最創新的產品，正是這些產品定義了我們的公司，並造福於世界」。

根據美國商務部規定，企業遭列入貿易黑名單後，美國出口商向它們供應特定技術產品前，須先向華府申請許可。

中國大陸商務部19日在回應相關問題時表示，美國再次動用國家力量打壓中國企業，中方對此堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

大陸商務部表示，美方泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施對他國企業、機構和個人持續進行打壓，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。中方再次敦促美方停止單邊主義、霸凌主義的做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇，多做有利於中美兩國經貿合作、促進全球經濟恢復發展的事。