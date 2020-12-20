鐵礦石價飆 鋼廠叫苦

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

2020年步入尾聲，但鐵礦石漲勢仍未停歇，大商所鐵礦石期貨主力合約18日漲逾6%，再度刷新歷史新高。業界預計明年第1季進口價格可能走高，價格低點最有可能出現在第2、3季。

近期鋼鐵生產重要原料鐵礦石價格居高不下，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍上周向澳洲業者表示，漲幅超出業界預期，現有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制。

中鋼協12月10日還號召中國寶武、沙鋼、鞍鋼、首鋼、河鋼、華菱鋼鐵和建龍等鋼鐵企業召開鐵礦石市場座談會，與會企業一致認為，當前鐵礦石的價格上漲幅度已經偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。

證券時報報導，上海鋼聯的鐵礦石分析師支海蕾指出，根據全年鐵礦石供需平衡表來看，明年進口量與大陸國內礦產量合計約增加3,300萬噸，需求增速低於進口增速，因而供應量整體開始過剩。

她預計，從季節性的供需平衡來看，由於增量主要在西半球，考慮到天氣和運輸周期等原因，大陸國內供應增量主要是在第1季末開始出現，需求方面增幅趨勢總體相對平緩，2021年價格可能出現先高後低的趨勢，第1季進口鐵礦石價格或迎來高點，價格低點最有可能出現在第2、3季。

中國大陸鋼鐵工業占全球半壁江山，但產業鏈的主要原料鐵礦石卻高度依賴進口，市場對鐵礦石價格的波動極其敏感。大陸鋼廠使用的鐵礦石主要進口自澳洲、巴西等國。

2015年大陸鐵礦石對外依存度首次突破80%大關，隨後居高不下。2019年，中國大陸進口10.7億噸鐵礦石，年增0.5%，僅低於2017年創下的紀錄10.75億噸，為歷史第二高進口量。

支海蕾表示，展望2021年，高利潤促使主流礦山與中小礦山產量齊增。2021年全球礦山產量可能將較2020年增加1億噸左右。

礦山 澳洲

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