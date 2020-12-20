期貨法將訂定 盯五要點

大陸期貨市場今年成立屆滿30周年，證監會副主席方星海昨（19）日表示，期貨市場的基本大法「期貨法」即將進入一讀，將從法律層面對大陸期貨市場的改革開放做好頂層設計，並將從五個方面加快期貨及衍生品市場發展。

方星海昨在第16屆中國（深圳）國際期貨大會上透露，將從五個方面加快期貨及衍生品市場發展。

一是配合做好期貨法立法工作，夯實期貨市場法治基礎。期貨行業盼望已久的期貨法，即將進入一讀，證監會要全力做好配合，爭取早日推出。二是進一步夯實期貨市場的基礎，繼續推動新品種上市。

他指出，今年大陸首家外資全資控股期貨公司誕生，多年未有的新設期貨公司已獲批，新設期貨交易所工作進入尾聲，商品指數公司將開業，商業銀行、保險機構已獲准參與國債期貨市場。

下一步，證監會將繼續推動相關工作，不斷豐富市場主體。同時進一步破除國有企業、金融機構參與期貨市場交易的體制機制障礙，推動更多國企、上市公司等實體企業，以及商業銀行、保險機構、基本養老基金、企業年金等長期資金利用期貨市場管理風險。

三是要積極穩妥發展金融衍生品市場。方星海指出，當前大陸金融期貨期權市場還處在發展的初期，遠遠不能滿足市場參與者日益增加的風險管理需求，也遠遠不能適應大陸實體經濟發展和金融改革創新的新形勢和新要求，有必要適度加快發展大陸金融衍生品市場。

四是要繼續擴大期貨市場高水準雙向開放，引入更多境外成熟機構投資者和外資機構赴大陸展業。他透露，今後會有更多外資控股期貨機構參與大陸期貨市場。

五是要進一步豐富仲介機構類型，推動期貨經營機構多元化，支持風險管理公司發展成為專業交易商和做市商，逐步在場外衍生品市場發揮核心作用。

對今年大陸期貨市場發展，方星海指出，截至11月底期貨和期權品種共90個，其中國際化品種六個，全年增32個期貨期權做市品種。