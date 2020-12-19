中財辦：陸今年經濟總量將首破人民幣百兆元

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀今〈19〉日表示，今年全年經濟總量將首度突破人民幣100兆元，增長2%左右。同時，中國經濟總量占全球比重將由去年的16.3%上升到17.5%，對世界經濟增長的貢獻進一步提升。

中財辦是中共中央經濟決策的最核心部門，前身是中央財經領導小組辦公室，國務院副總理劉鶴自2013年起就兼任辦公事主任。

韓文秀今日出席2020-2021中國經濟年會上表示，今年大陸是全球唯一實現正增長的主要經濟體，預計2020全年經濟總量將突破人民幣100兆元大關，增長2%左右，在世界經濟中的比重進一步提升，將由去年的16.3%上升到17.5%左右。

近三年大陸經濟總量增長快速，2018年達人民幣90兆元，2019年達99兆865億元。今年在疫情衝擊下，經濟總量不減還增，首度突破人民幣百兆元。

不過，疫情影響持續，韓文秀表示，由今明兩年平均下來看，經濟增速也就在5%左右。但是數字好看，日子未必好過，同時民間經濟發展頁也面臨較多內部和外部的不確定性。

對於明年的經濟表現，韓文秀認為，由於今年基數陡然降低，明年經濟增速上看可能性會比較高。