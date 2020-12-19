上交所今30而立 開張第一天僅8家上市

上海證券交易所今〈19〉天三十而立，上交所第一任總經理尉文淵透露，1990年12月19日中國第一家證券交易所——上海證券交易所，在浦江飯店孔雀廳正式掛牌開業，第一天交易僅有8家上市公司，而且是央企，被稱老八股。

目前上交所上市公司數達1785家，30年增長了約220倍，股票總市值近人民幣45兆元。

上海證券交易所副總經理劉逖表示，今年股票市場總市值將首次超過日本，成為全球第三大證券交易所，排在紐交所和那斯達克之後。2020年共有133家中國企業進入《財富》世界500強排行榜，其中有85家在滬市主板上市。

上交所今年前11個月，在股票市場上新增IPO公司數量為203家，IPO籌資額約人民幣3200億元，兩個指標在全球均排首位。在債券市場上，上交所今年債券市場餘額人民幣13照元，今年以來投資額約人民幣6兆元，是全球最大的交易所債券市場。