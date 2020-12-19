快訊

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上交所今30而立 開張第一天僅8家上市

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
位於浦江飯店的上交所舊址。取自騰訊
位於浦江飯店的上交所舊址。取自騰訊

上海證券交易所今〈19〉天三十而立，上交所第一任總經理尉文淵透露，1990年12月19日中國第一家證券交易所——上海證券交易所，在浦江飯店孔雀廳正式掛牌開業，第一天交易僅有8家上市公司，而且是央企，被稱老八股。

目前上交所上市公司數達1785家，30年增長了約220倍，股票總市值近人民幣45兆元。

上海證券交易所副總經理劉逖表示，今年股票市場總市值將首次超過日本，成為全球第三大證券交易所，排在紐交所和那斯達克之後。2020年共有133家中國企業進入《財富》世界500強排行榜，其中有85家在滬市主板上市。

上交所今年前11個月，在股票市場上新增IPO公司數量為203家，IPO籌資額約人民幣3200億元，兩個指標在全球均排首位。在債券市場上，上交所今年債券市場餘額人民幣13照元，今年以來投資額約人民幣6兆元，是全球最大的交易所債券市場。

尉文淵當年出任上海證券交易所第一任總經理，時年34歲，也是當時世界上最年輕的證券交易所總經理。他透露，當時要編寫交易碼，「上海那時候的電話號碼是6位數，那我說先6位數唄，6位數夠了，有100萬個數怎麼可能用得完的呢？夠了。」誰也沒想到，經過30年的發展，上交所增長了約220倍，成為全球第三大證券交易所

目前上交所上市公司數達1785家，30年增長了約220倍，股票總市值近人民幣45兆元。取自獵雲網
目前上交所上市公司數達1785家，30年增長了約220倍，股票總市值近人民幣45兆元。取自獵雲網

延伸閱讀

川普簽署外國公司問責法 嚴審上市中企

印度駐上海領事館曾僱中共黨員 引滲透疑慮

落戶上海 新開發銀行總部大樓竣工

疫情＋內循環將讓上海趁勢取代香港 成為新的亞洲藝術中心

相關新聞

上交所今30而立 開張第一天僅8家上市

上海證券交易所今〈19〉天三十而立，上交所第一任總經理尉文淵透露，1990年12月19日中國第一家證券交易所——上海證券...

中歐投資協定 可望年底簽署

據南華早報消息，中歐投資協定可望在今年底前簽署，這對北京與歐盟來說都是重大外交突破。

支付寶下架所有網路存款產品

大陸最大網路金融機構螞蟻集團持續遭到整頓。在被點名屬「無照駕駛」的非法金融活動後，支付寶昨天無預警下架所有互聯網存款產品...

陸高層拍板 審慎監管金融創新

中共中央經濟工作會議昨在北京閉幕，會議決定二○二一年的宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。同時提出強化大陸國家戰略科...

中芯列美出口黑名單 陸先進晶片技術管道遭封殺

美國商務部18日宣布，把中國大陸晶片製造商龍頭中芯國際（SMIC）以及其他60多家大陸企業，列入管制出口的「實體清單」，...

科技戰升級 中芯列美貿易黑名單

美國商務部18日證實將中芯列入貿易黑名單，一旦實施，中芯必須向商務部申請許可，才能從美國供應商取得元件和技術。業界人士認...

總管理資產淨值逾79兆

大陸基金業始於1998年發行的兩檔封閉式基金，合計人民幣40億元，數據顯示，截至今年10月底，基金業者管理的資產淨值已超...

新基金募資13兆 創高

2020年陸股封關在即，大陸今年新成立的共同基金募資額刷新歷史紀錄，達人民幣3.04兆元（約新台幣13.3兆元），是大陸...

再生鋼原料標準 明年上路

中國大陸為了抑制對海外鐵礦石依賴，「再生鋼鐵原料」標準已在日前發布，將自2021年1月1日起實施；該標準將最大限度挖掘國...

兩岸人物／羅秋平 打造洗衣精第一股

有「中國版寶潔」稱號的藍月亮集團12月16日在港交所上市交易，拿下「洗衣精第一股」的寶座，公司創辦人兼CEO羅秋平被譽為...

兩岸人物／張劍 建立電動自行車帝國

大陸愛瑪電動車找男星周杰倫連續12年代言，一句「愛就馬上行動」的廣告語走紅。愛瑪科技集團是大陸電動自行車業龍頭，走了八年...

蛋殼公寓爆雷事件初步解決 退租客戶可辦理貸款結清

近來引發關注的大陸「蛋殻」事件已獲初步解決，微信號「微眾銀行租住消費貸款」今天發布蛋殼租金貸客戶結清貸款操作指引，即日起...

熱門新聞

傳中芯國際將針對EUV設備 與艾司摩爾談判

科技戰升級 中芯列美貿易黑名單

王毅正告美：不干涉台灣、涉港藏疆等內政

遭陌生男開房門孕婦嚇到「破羊水」抗議飯店橫躺大廳中央

疫情特殊期！男乘客突癱坐昏迷 白衣天使冒險人工呼吸搶救

「從小資到負債，怪自己太沉淪」 陸近半年輕人負債

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。