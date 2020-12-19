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兩岸人物／張劍 建立電動自行車帝國

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
愛瑪創辦人張劍。（網路照片）
愛瑪創辦人張劍。（網路照片）

大陸愛瑪電動車找男星周杰倫連續12年代言，一句「愛就馬上行動」的廣告語走紅。愛瑪科技集團是大陸電動自行車業龍頭，走了八年的IPO之路，有望在今年上市。公司創辦人張劍與其手足被封為「中國電動車第一家族」。

騰訊網報導，愛瑪科技成立於1999年9月，前身為天津市泰美車業有限公司，註冊額人民幣約3.4億元。2004年加入電動自行車業，主要產品電動自行車、電動摩托車。

為打響品牌知名度，在2008年找周杰倫擔任代言人，代言費高達人民幣3,000萬元，當時打破王菲人民幣2,000萬元代言洗髮精的紀錄。

雖然有明星加持，但愛瑪科技上市之路一波三折，分別在2018年6月、2019年8月提出上市申請，鎩羽而歸。直到今年11月，大陸證監會公告愛瑪科技集團IPO審議過會，有望在今年上市。

招股書顯示，2018年至2019年上半年愛瑪科技的營收分別為人民幣89.9億元、44.55億元，獲利分別為人民幣4.28億元、2億元。擬集資約人民幣16.8億元，將用於強化主要產品。截至2019年上半年，公司經銷商逾1,900家。

公司創辦人、董事長張劍持股83.36%，旗下擁有18家子公司和兩家參股公司。從產品來看，2019年電動自行車占總營收近90%。

愛瑪電動車背後是家族企業，源自河南商丘的張氏三兄妹：愛瑪電動車的掌門人張劍，小鳥電動車的老闆張紅，步步先電動三輪車（世紀泰美車業）的當家人張茹，占據大陸電動車市半壁江山，被稱為「中國電動車第一家族」。

張氏三兄妹創業的基因來自父親，父親在1993年辭掉國企工作，帶著兒女成立盛天余車業有限公司，從事腳踏車銷售。2000年後，三兄妹各自創業，張劍與張紅先後來到天津發展，張茹留在河南。

張茹留在河南接過父親的擔子，2003年公司資產從人民幣幾萬元發展到上億元，成為大陸最大的腳踏車、電動車批發商。2005年成立河南省世紀泰美車業、2011年成立步步先動力科技。而張紅與丈夫張彥峰來到天津後，創立小鳥電動車品牌，專攻三輪車，其市占率長期排前三名。張氏家族靠電動車發跡，開枝散葉，在大陸電動車市場各霸一方。可預見的是，大哥張劍的愛瑪將會成為家族第一家上市公司。

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