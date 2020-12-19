兩岸人物／羅秋平 打造洗衣精第一股

有「中國版寶潔」稱號的藍月亮集團12月16日在港交所上市交易，拿下「洗衣精第一股」的寶座，公司創辦人兼CEO羅秋平被譽為「中國最會洗衣服的男人」。

藍月亮也是繼農夫山泉之後，又一個消費品大咖在港股登陸。在日常生活用品當中，無論是洗髮精、沐浴乳還是牙膏，幾乎都被寶潔、聯合利華等外資品牌占據。但在洗衣精這個細分領域，大陸國產品牌藍月亮卻脫穎而出，已連續11年位居洗衣精市占率頭把交椅。

1984年，羅秋平從武漢大學化學系畢業，隨後赴中科院上海有機化學研究所攻讀碩士，成為科學院碩博連讀試點第一批學生。在那個年代，他是個不折不扣的學霸。

羅秋平原本要走的是一條讀書、做研究、發表論文的學術路線，但在1980年代著名的「星期六工程師（國企工程師周末兼職，為鄉鎮企業提供技術）」報導的啟發下，讓羅秋平意識到學問是有實際作用的。

「或許中國老百姓更需要的不是論文，而是產品」。在這樣的想法推動下，羅秋平放棄攻讀博士學位，選擇南下廣東工作。

後來，羅秋平和研究生同學們註冊成立「道明化學研究所」，也是當時第一家民營研究所。為酒店提供噴霧式清潔用品，為道明研究所賺下第一桶金。一款名為「全能水」的噴霧式清潔劑成為羅秋平進入家庭清潔用品的敲門磚，研究所此後也升級成為公司。

1992年，道明公司推出首個藍月亮品牌產品—主打去除廚房污漬的強力型油汙剋星。掌握噴霧包裝技術後，藍月亮又推出噴霧式衣領精，受到市場歡迎。之後，柔軟精、潔廁劑等不同品類產品陸續推出。過去10年來，藍月亮大力推廣洗衣精，改變了大陸民眾的洗衣習慣，藍月亮洗衣精更是連續11年市場占有率第一。

羅秋平身上有著典型「理工男」的特質，除了周末，他幾乎每天都待在工廠裡，要麼就是去各地的商場、門市巡視，和消費者交流。媒體採訪他時，工作人員還建議可以先主動和他聊聊洗衣服的方法，這樣更能順利打開話匣子。高瓴是目前藍月亮最大的外部股東，持有藍月亮上市前10%股份。高瓴資本創辦人張磊曾表示，藍月亮就像是早期的「中國版寶潔」。

藍月亮上市後，最大的贏家就是羅秋平及妻子潘東。潘東是藍月亮董事會主席及首席技術官，負責技術發展。羅秋平是藍月亮首席執行官，負責戰略規劃及管理。以每股發行價港幣13.16元計算，羅秋平、潘東夫婦身家暴增近人民幣500億元，有望晉級大陸富豪榜前70名。