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再生鋼原料標準 明年上路

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
圖為青島港碼頭裝卸鐵礦石。（新華社）
圖為青島港碼頭裝卸鐵礦石。（新華社）

中國大陸為了抑制對海外鐵礦石依賴，「再生鋼鐵原料」標準已在日前發布，將自2021年1月1日起實施；該標準將最大限度挖掘國際和境內再生鋼鐵原料資源，提高鐵素資源循環利用率，增加鋼鐵企業有效選項，將抑制對鐵礦石的使用和價格上漲。

受到海外鋼企加快復產、國外港口發貨回落導致供需偏緊、預期推漲資本市場多種因素推動，今年11月以來，鐵礦石價格進入加速拉升期，其中大陸鐵礦石期貨主力合約昨（18）日持續拉升，收盤上漲6.2%，報每噸人民幣1,073.5元，續創歷史新高。

上海證券報報導，鋼鐵生產可分為以鐵礦石為主要原料的「高爐—轉爐」長流程，和以再生鋼鐵原料為主要原料的電爐短流程兩類。

報導稱，再生鋼鐵原料是廢鋼鐵經過分類回收及加工處理，可以作為鐵素資源直接入爐使用的爐料產品，與使用鐵礦石相比，用再生鋼鐵原料煉鋼可以大幅度降低汙染物排放，是一種綠色可再生資源，也是唯一可以替代鐵礦石的鐵素資源。

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）指出，大陸境內每年有2億多噸廢鋼鐵，經過加工處理滿足國家標準後，可以直接作為鋼鐵工業原料。

協會表示，從國際上看，世界主要國家和地區每年廢鋼貿易量約1億噸，經加工符合國家標準後進口，可以替代鐵礦石資源，降低企業原料成本，滿足大陸鋼鐵行業高品質發展的需求。

北京商報報導，「再生鋼鐵原料」國家標準發布的背後，是境內鐵礦石價格的瘋狂走高，中鋼協副會長屈秀麗稱，今年來鐵礦石價格已上漲60%，但鋼材的價格卻上漲不到10%。

太平洋證券分析師陶貽功認為，在當前鐵礦石價格高，原料嚴重依賴進口的情況下，提高廢鋼利用占比，有助於大陸鋼鐵行業的健康穩定發展。與此同時，隨著「碳中和」目標的提出，廢鋼作為一種可再生資源，可降低二氧化碳和「三廢」（廢水、廢氣和固體廢棄物）排放，具經濟和社會效益。

鋼鐵 鐵礦

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