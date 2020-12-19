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新基金募資13兆 創高
2020年陸股封關在即，大陸今年新成立的共同基金募資額刷新歷史紀錄，達人民幣3.04兆元（約新台幣13.3兆元），是大陸基金業22年來首次出現一年新基金成立規模逾3兆元。業界人士認為，基金業連續兩年業績堅挺，顯示股民更加認同「炒股不如買基金」。
Wind統計數據顯示，截至12月16日，今年新成立基金有1,355檔，合計募集人民幣3.04兆元，不僅刷新2019年新基金發行規模保持的歷史最高紀錄1.42兆元，更超過前三年（2017至2019年）基金成立總規模，前三年總額為2.99兆元。
分類型來看，主要投資於股票市場的股票基金和混合型基金，是今年新基金發行的主力。
同花順數據顯示，上證指數今年來漲幅約10%，相較之下，主動管理類權益類基金中，普通股票型基金的平均淨值增長率已逾47%，偏股混合型基金的平均收益率也達45.3%，更有11檔基金收益率翻倍，大幅領先股票指數的表現。
數據顯示，截至16日，今年已經成立219檔股票型、638檔混合型基金，兩者合計發行總額逾人民幣1.9兆元，占總規模比例64.2%。
一位基金業界人士稱，2019年和2020年連續兩年基金業績堅挺，讓許多股民都認可「炒股不如買基金」的理念，所以在2019年的基礎上，今年新基金發行，尤其是權益類基金發行才會異常火熱。
中國證券報引述業界人士表示，今年公募基金的發行盛況歷史罕見，除了爆款基金遠遠多於去年外，募集失敗的產品數量也超過去年。產品基數增大的情況，說明市場兩極分化的情況更加嚴重。
值得注意的是，一些銀行、保險系大型基金公司今年的基金規模大幅縮水。而銀行系背景的基金公司大部分更擅長固收類資產投資。
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