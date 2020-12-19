總管理資產淨值逾79兆

大陸基金業始於1998年發行的兩檔封閉式基金，合計人民幣40億元，數據顯示，截至今年10月底，基金業者管理的資產淨值已超過人民幣18兆元（約新台幣79.1兆元）。時隔22年後，大陸第五家全國性資產管理公司銀河資產也獲批開業。

界面新聞報導，1998年3月27日，南方基金和國泰基金分別發起設立兩檔封閉式基金，合計人民幣40億元的基金是大陸公募基金起點。

2001年，大陸市場上第一檔開放式基金—華安創新基金成立，證券投資基金市場進入百花齊放的時代。

中國證券基金業協會數據顯示，截至10月底，大陸共有基金管理公司131家，其中，中外合資公司44家，內資公司87家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家。公募基金管理的資產淨值合計已超過人民幣18兆元。

值得注意是，今年來募集失敗的基金多達22檔。2019年募集失敗的基金數量為20檔。上海證券基金分析師表示，基金公司強者愈強的效應愈來愈顯著，龍頭基金公司在投研實力和行銷管道上均有優勢，公司的整體運作處在產品業績佳、知名度高易於銷售、對於代銷管道議價能力強的良性循環中，龍頭業者的地位較難被超愈。中小型基金公司在新產品發行市場處於劣勢，受限於管理規模。