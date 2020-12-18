蛋殼公寓爆雷事件初步解決 退租客戶可辦理貸款結清

近來引發關注的大陸「蛋殻」事件已獲初步解決，微信號「微眾銀行租住消費貸款」今天發布蛋殼租金貸客戶結清貸款操作指引，即日起至2021年1月31日，已退租客戶（已和蛋殼解除了租賃合同的客戶）可登錄「微眾銀行租住消費貸款」公眾號，回復「貸款抵償」，即可自助辦理貸款結清手續。

蛋殼公寓因資金鏈斷裂，導致租客與房東雙雙受害，還有租客因此跳樓輕生，引發極大關注，在官方介入後，蛋殼的合作方微眾銀行在 12月4日發布公告，指蛋殼租金貸客戶退租後，無需還款也可結清貸款。

今天，微眾銀行公布相關具體結清手續操作步驟。微眾銀行指出，具體操作步驟如下：第一步確認與蛋殼的租賃合同已解除；第二步：線上簽署協定，隨後即可結清貸款。微眾銀行指出，如租客尚未退租，可待後續退租後再行辦理貸款結清事宜。

微眾銀行還稱，2021年1月31日之後，尚未能辦理的客戶可致電微眾銀行客服電話，按客服指引辦理貸款結清手續。