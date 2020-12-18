聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋殼公寓爆雷事件初步解決 退租客戶可辦理貸款結清

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
十二月初蛋殼的受害人前往指定地點申訴。特派記者陳言喬／攝影
十二月初蛋殼的受害人前往指定地點申訴。特派記者陳言喬／攝影

近來引發關注的大陸「蛋殻」事件已獲初步解決，微信號「微眾銀行租住消費貸款」今天發布蛋殼租金貸客戶結清貸款操作指引，即日起至2021年1月31日，已退租客戶（已和蛋殼解除了租賃合同的客戶）可登錄「微眾銀行租住消費貸款」公眾號，回復「貸款抵償」，即可自助辦理貸款結清手續。

蛋殼公寓因資金鏈斷裂，導致租客與房東雙雙受害，還有租客因此跳樓輕生，引發極大關注，在官方介入後，蛋殼的合作方微眾銀行在 12月4日發布公告，指蛋殼租金貸客戶退租後，無需還款也可結清貸款。

今天，微眾銀行公布相關具體結清手續操作步驟。微眾銀行指出，具體操作步驟如下：第一步確認與蛋殼的租賃合同已解除；第二步：線上簽署協定，隨後即可結清貸款。微眾銀行指出，如租客尚未退租，可待後續退租後再行辦理貸款結清事宜。

微眾銀行還稱，2021年1月31日之後，尚未能辦理的客戶可致電微眾銀行客服電話，按客服指引辦理貸款結清手續。

公眾號 微信 房東

延伸閱讀

中國企業用完就丟？從梁孟松、蔣尚義內訌 看台灣人赴陸工作的迷思

大陸大量採購！美豬出口上周躍至一年新高

大陸多地限電、停電 官方稱是「有序用電」

大陸學者：春節能不回家就先別回 避免交叉感染

相關新聞

「從小資到負債，怪自己太沉淪」 陸近半年輕人負債

中國90後及00後年輕人出生於經濟高速增長期，成長於消費主義盛行的時代，許多人超前消費，因為信用卡欠款、網貸而背負著巨額...

突發！螞蟻集團網路存款產品全面下架

大陸最大網路金融機構螞蟻集團持續遭到整頓。大陸媒體報導，在被點名屬「無照駕駛」的非法金融活動後，支付寶18日無預警下架所...

蛋殼公寓爆雷事件初步解決 退租客戶可辦理貸款結清

近來引發關注的大陸「蛋殻」事件已獲初步解決，微信號「微眾銀行租住消費貸款」今天發布蛋殼租金貸客戶結清貸款操作指引，即日起...

傳中芯國際將針對EUV設備 與艾司摩爾談判

新浪科技引述業內觀察人士的話指出，在新任副董事長蔣尚義的協助下，大陸晶片巨頭中芯國際將尋求與荷蘭半導體設備商艾司摩爾（A...

A股第二檔千金股誕生，石頭科技能否打破「茅台魔咒」？

「上市以後，我們要遵循用戶第一、員工第二、股東第三的原則，現在的成績一定不是我們所追求的終點，因為我們的征途是星辰大海。」這是生產掃地機器人的石頭科技董事長昌敬，在今年2月21日公司登陸科創板後，在內部信件發出的豪語。

中央經濟工作會議：做好防止資本無序擴張八項任務

中共中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行，中共中央總書記習近平在會議中要求，要健全金融機構治理，促進資本市場健...

中共中央經濟工作會議：金融創新須在審慎監管下進行

中共中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。會議確定，明年要做好八項重點任務。包括：增強產業鏈供應鏈自主可控能力...

聯合調查組進駐？阿里巴巴闢謠 稱究責謠言

阿里巴巴今日發聲明，駁斥外媒報導有「中央聯合調查組」進駐一事。阿里巴巴表示，這是謠言，也不會容忍捏造謠言，不放棄追究責任...

晶片漲價潮擴大！紫光旗下公司也喊漲

紫光國微18日表示，目前下游代工產能整體偏緊，晶片產品的供應能力受到影響，公司部分產品不排除有上調價格的可能。

港媒：中歐投資協定可望年底前簽署

據港媒南華早報消息，中歐投資協定可望在今年底前簽署，布魯塞爾一名高級外交人士指出，中歐投資協定若簽署，對北京而言將是一個...

緯創印度廠被砸 大陸學者點出深層問題

針對緯創印度廠的工人砸廠事件，復旦大學南亞研究中心主任張家棟18日在環球時報撰文指出，在問題發生以後，印度有關部門和社會...

造假案 瑞幸咖啡付1.8億美元 與美方和解

美國證券交易委員會（SEC）16日表示，針對造假指控，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元（近12億元人民幣）達成和解。但多位分...

熱門新聞

突發！螞蟻集團網路存款產品全面下架

核酸報告用「武漢肺炎」 陸不放行

陸學者預期 兩岸關係明年進入「築底」期

緯創印度廠被砸 大陸學者點出深層問題

傳中芯國際將針對EUV設備 與艾司摩爾談判

攜回月壤 嫦娥五號返地球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。