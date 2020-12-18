傳中芯國際將針對EUV設備 與艾司摩爾談判

新浪科技引述業內觀察人士的話指出，在新任副董事長蔣尚義的協助下，大陸晶片巨頭中芯國際將尋求與荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）就極紫外光（EUV）設備進行談判。

報導提到，中芯國際一直難以從艾司摩爾獲得EUV設備，儘管艾司摩爾在法律上不受某些約束條件的影響，但仍存顧慮。

中芯國際15 日晚間發布公告，蔣尚義獲委任為董事會副董事長、第二類執行董事及戰略委員會成員，自2020年12月15日起生效。

EUV（極紫外光）利用波長非常短的光，在矽片上形成數十億個微小結構，構成一個晶片，與老式設備相比，EUV設備可以生產更小、更快、更強大的晶片。

中芯國際計畫利用EUV設備，來生產基於7奈米以下製程技術的晶片產品。

中芯國際已經從20奈米工藝製程，一直攻克到3奈米工藝製程，唯一缺的就是EUV設備，有了EUV設備，中芯國際也能進行3奈米晶片的量產。

17日美國股市收盤時，艾司摩爾股價收于477.3美元，上漲1.2%。中芯國際18日股價收於人民幣55.02元，下滑1.77%。