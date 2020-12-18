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中共中央經濟工作會議：金融創新須在審慎監管下進行

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
2020年中共中央經濟工作會議在12月16日至12月18日在北京召開。圖／取自百度
2020年中共中央經濟工作會議在12月16日至12月18日在北京召開。圖／取自百度

中共中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。會議確定，明年要做好八項重點任務。包括：增強產業鏈供應鏈自主可控能力、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、強化反壟斷和防止資本無序擴張等。

新華網報導，會議指出，今年是「十三五」規劃收官之年。經過5年持續奮鬥，大陸經濟社會發展取得新的歷史性成就，「十三五」規劃主要目標任務即將完成。大陸經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水準又躍上新的大台階，全面建成小康社會勝利在望。

會議確定，明年要抓好以下重點任務：

一是強化大陸國家戰略科技力量。要充分發揮國家作為重大科技創新組織者的作用，堅持戰略性需求導向，確定科技創新方向和重點，解決制約大陸國家發展和安全的重大難題。

二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎。要統籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決一批「卡脖子」問題，在產業優勢領域精耕細作，搞出更多獨門絕技。

三是堅持擴大內需戰略基點。形成強大大陸國內市場是構建新發展格局的重要支撐，必須在合理引導消費、儲蓄、投資等方面進行有效制度安排。擴大消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，推進共同富裕。

四是全面推進改革開放。要深入實施大陸國企改革三年行動，優化民營經濟發展環境，健全現代企業制度，完善公司治理，激發各類市場主體活力。

五是解決好種子和耕地問題。要建設大陸國家糧食安全產業帶，加強高標準農田建設，加強農田水利建設，實施大陸國家黑土地保護工程。要提高糧食和重要農副產品供給保障能力。

六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

七是解決好大城市住房突出問題。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。要高度重視保障性租賃住房建設，規範發展長租房市場。要降低租賃住房稅費負擔，整頓租賃市場秩序，規範市場行為，對租金水準進行合理調控。

八是做好碳達峰、碳中和工作。二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。要加快調整優化產業結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源，開展大規模國土綠化行動，提升生態系統碳匯能力。

中共總書記習近平，政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。習近平在會上發表談話，總結2020年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作。李克強談話中對明年經濟工作作出具體部署，並作總結。

習近平

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