聯合調查組進駐？阿里巴巴闢謠 稱究責謠言

阿里巴巴今日發聲明，駁斥外媒報導有「中央聯合調查組」進駐一事。阿里巴巴表示，這是謠言，也不會容忍捏造謠言，不放棄追究責任的權利。

美媒自由亞洲電台昨日報導，指稱跟阿里集團相關的知情人士透露，一個聯合調查組最近已進駐阿里集團，具體情況仍待進一步了解。報導並稱，嘗試與阿里巴巴集團查詢，不過集團暫時沒有做出回應。

阿里巴巴今日發布聲明，指出阿里巴巴的發展，「得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，得益於中國這個全球最大的市場。相信監管讓平台型企業不僅自身發展好，還能更好地服務於整個社會的可持續健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這是我們真實的態度和行動原則」。

聲明稱，「心懷坦蕩地傾聽是我們應該有的態度，但是我們絕不能容忍純粹的捏造，我們也絕不放棄追究造謠者的責任的權利」。

近日阿里巴巴創辦人馬雲風波不斷，除了螞蟻集團上市喊停、投資公司被反壟斷法罰款，還有馬雲擔任校長的湖畔大學，其雲南分校已於10日終止招標規劃。