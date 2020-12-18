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晶片漲價潮擴大！紫光旗下公司也喊漲

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
紫光國微18日表示，目前下游代工產能整體偏緊，晶片產品的供應能力受到影響，公司部分產品不排除有上調價格的可能。圖／取自界面新聞
紫光國微18日表示，目前下游代工產能整體偏緊，晶片產品的供應能力受到影響，公司部分產品不排除有上調價格的可能。圖／取自界面新聞

紫光國微18日表示，目前下游代工產能整體偏緊，晶片產品的供應能力受到影響，公司部分產品不排除有上調價格的可能。

紫光國微是紫光集團旗下的半導體A股上市公司。主營積體電路晶片設計與銷售，包括智慧安全晶片、特種積體電路業務等。紫光國微回答投資人提問時稱，公司為大陸國產大飛機提供網路通信類的機載匯流排交換晶片。

澎湃新聞報導，這也意味這波晶片漲價潮範圍越來越廣。之前，由於8英寸晶圓代工產能緊缺，導致汽車晶片缺貨，汽車零組件供應商德國大陸集團、汽車晶片供應商恩智浦和瑞薩電子均決定在新一年度對部分產品漲價。

紫光國微還在互動平台上表示，公司與控股股東在資產、業務、人員等方面均保持獨立性，具有獨立完整的業務及自主經營能力，集團的債務問題不會對公司的持續經營產生直接重大影響。目前公司外部融資環境已經明顯改善，各項經營業務正常開展，年底回款平穩正常，償債能力保持較高水準。

紫光國微18日股價報收人民幣115元，上漲1.77%。

漲價 半導體 上市公司

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