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港媒：中歐投資協定可望年底前簽署
據港媒南華早報消息，中歐投資協定可望在今年底前簽署，布魯塞爾一名高級外交人士指出，中歐投資協定若簽署，對北京而言將是一個巨大的勝利。
消息人士表示，歐盟委員會成功取得重要突破，陸方同意向歐盟企業開放多個領域的市場，包括於金融服務、製造業和房地產等領域作出讓步。作為回報，中國獲得歐盟同意向大陸投資開放可再生能源領域。
美國新任總統拜登即將上台，他仍想維持與中國大陸對抗的策略，中歐投資協定在此時簽訂後，將引起議論。不過，報導引述歐盟外交人士指出，與大陸達成協議不會影響歐盟與美國建立更緊密夥伴關係的意圖。
目前擔任歐盟理事會主席國的德國宣布，歐盟27國代表將於18日討論與陸方的投資協定。
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