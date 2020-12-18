今年電影票房衝880億

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸電影票房進入最後衝刺16天，耶誕、跨年的黃金檔可期，市場預計，儘管疫情衝擊，今年總票房有望突破人民幣200億元（約新台幣880億元）。

受新冠肺炎疫情影響，上半年關門大吉的中國院線7月20日全面重開，悶壞了的影迷出現報復性消費，累計到 10月15日，大陸電影票房達人民幣129.5億元，史上首次成為全球第一大票倉。

儘管影視消費逐步回暖，不過，疫情還是影響國際片商的戰略部署，不少規劃今年上映的大片，還是調整到了明年春節檔和暑期檔上映，導致下半年影市大片缺席，票房欲振乏力。截至上周末，累計票房為人民幣177.1億元。

進入年底最後衝刺，趕在耶誕檔前夕上映，連接跨年檔的大片，已經蓄勢待發。華西都市報報導，香港導演林超賢、台灣演員彭于晏合作的華語電影首部海上救援題材《緊急救援》，以及好萊塢超級英雄大片《神奇女俠1984》，本周即將院線上映。

報導指出，曆年來兵家必爭的耶誕檔、跨年檔，上映的電影有近50部之多。據燈塔聯合毒眸發布2020中國電影市場用戶報告預測，2020全年票房將達200億元，雖僅為去年的30%，卻振奮影市。

《報告》稱，中國電影市場從全線停擺到逐步復蘇，再到新營銷拉動新的觀影需求，即將挺過史上最不平凡的一年。跟往年不衕的是，疫情下三四線城市影視消費恢復更快，下沉加速，人均觀影比一二線城市高出10個百分點。

《報告》評估，以2018、2019年春節檔票房分別達到人民幣57.7億、59.1億，各誕生了三部總票房人民幣「15億+」的影片，明年的春節檔因此看好會有創紀錄的票房好成績。

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