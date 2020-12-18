瑞幸案 1.8億美元和解

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

瑞幸咖啡（北京）官方微博17日發表聲明稱，瑞幸咖啡與美國證券交易委員會（SEC）已就部分前員工涉嫌財務造假事件達成和解。目前公司和門市營運穩定、經營正常。

當地時間12月16日，美國證券交易委員會（SEC）宣布，瑞幸咖啡同意支付1.8億美元和解對其會計欺詐指控。

SEC稱，從2019年4月至2020年1月，瑞幸透過關聯方虛假交易偽造超過3億美元的銷售額。瑞幸咖啡在和解中，既沒有承認也未否認美國監管機構的指控。

瑞幸咖啡表示，將持續配合監管，將合規工作視為重中之重。

同時，公司管理層和全體員工將繼續保持公司穩定經營，持續為消費者提供高品質、高性價比、高便利性的產品和服務。

第一財經報導，這意味已經多次收到退市通知的瑞幸咖啡，將不再尋求推翻那斯達克關於退市的決定。

.瑞幸咖啡4月2日向美國證交會（SEC）提交報告，承認公司從2019年第2季至第4季，虛增交易相關的銷售總額約為22億元人民幣。

瑞幸咖啡4月5日發布道歉聲明稱，此次涉嫌財務造假事件的高管及員工已停職調查。瑞幸咖啡已委託由獨立董事組成的特別委員會及其委任的第三方獨立機構進行全面徹查。

5月19日，瑞幸咖啡公告稱，在5月15日收到那斯達克交易所的退市通知，公司計畫就此舉行聽證會，在聽證會結果出爐前，瑞幸將繼續在那斯達克上市。6月29日，瑞幸咖啡正式在那斯達克停牌，並準備退市事宜。

大陸市場監管總局10月12日宣布，對瑞幸咖啡（中國）和瑞幸咖啡（北京）作出行政處罰，罰款人民幣200萬元。

咖啡 那斯達克

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