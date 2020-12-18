浙江湖南限電 企業叫苦

經濟日報 / 特派記者林宸誼／上海17日電

中國經濟增長的重要指標「用電量」入冬拉警報，受到外貿轉單效應、寒潮提前到來，以及抵制澳洲煤炭等因素影響，大陸多地被迫限電停工，尤其是製造業重鎮的浙江、湖南、江西，甚至「世界超市」的義烏，都陷入限電危機。

浙江的製造業台商面對限電已經叫苦連天，台商表示，下半年以來訂單每個月平均增加三成且還排到明年，「正愁怎增加人力好消化這些單。」限電無疑是雪上加霜。

家具大廠商億-KY董事長謝智通指出，自己工廠所在地浙江桐廬並沒有限電措施，從下半年起訂單平均每個月增加三成，還排到明年上半年，「江浙小廠都是有單開工、沒單停產，今年比較特別是因為疫情關係，買主把原本發給印度的單，都轉回浙江金華和義烏生產，造成外貿爆單。」

謝智通還轉述金華和義烏台商的話說：「今年冬天來的特別早，境內需求也增加，幾乎所有的廠都開足馬力生產，結果當地電力負荷不了，所以政府緊急通知，從16日起到31日，工廠採開工三天休一天的方式，算起來今年製造業還是有賺，沒有受限電影響而造成損失。」

不僅如此，謝智通還出示義烏台商轉給他的簡訊，上面寫著全市每日用量要控制在286萬度以內、商業綜合體和大型超市開門時間必須在上午10時30分後，晚間9時半息業；KTV酒吧營業時間有在晚上7時到晚上11時；電影網吧等營業時間在下午2時到晚上11時等，且都不許開空調、室內照明減少三分之一等各項規定。

寧波台商協會會長、慈溪新皇冠金屬製品董事長黃朝聖則指出，今年下半年開始，每個月都是爆單，「正愁怎增加人力好消化這些單。」

黃朝聖也表示，15日就接到政府限電通知，要求氣溫低於3度才可以開空調，空調溫度最高只能開到16度，「辦公室裡的員工由於都是坐著，活動量比較少，所以還特別一人發一個暖暖包禦寒。」

前杭州台商協會會長、兩岸咖啡董事長楊進發則指出，杭州市區並沒有接到限電通知，但自己工廠和餐廳在10度以下還是會開空調，空調溫度是調到20度，這樣跟室外溫度沒有差太多，員工也可以舒服工作，餐廳裡就關店前1小時先關掉空調，客人也都可以接受。」

前長沙台商協會會長、羅莎食品董事長鄭聰俊表示，上周降溫後，湖南不少地方氣溫跌至零度以下，長沙還飄雪，用電量大增，15日就接到政府通知，每天在上午10時30分到12時、下午4時30分到晚間8時30分是為有序用電時段，空調一律不要超過攝氏20度，盡量不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。

此外，湘潭市、岳陽市、株洲市、常德市政府部門也陸續提出倡議，表示盡量不同時使用高耗能電器，電力用戶主動錯峰用電，減輕供電壓力，共度用電難關。

今年前11個月，大陸發電量年增2.0%，但同期全國全社會用電量增長2.5%。

目前大陸仍以火力發電為主，根據大陸國家能源局的數據，至2019年底，大陸全國發電裝機容量為20.1億千瓦，其中火力發電就佔了11.9億千瓦。

雲財經指出，澳洲動力煤煤約占大陸動力煤進口量的57%，消費量的1.6%，如果大陸不再進口澳洲煤炭，就必須盡快調整好替代品，否則很可能會造成部分地區短期供應不足。

中澳關係惡化後，11月起，多艘澳洲運煤船就已無法獲准進入大陸港口卸貨，大陸外交部的說詞是，澳洲煤炭的品質存在問題。

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