外資專項貸款 台企適用

疫情未解，穩外資為大陸重點經濟任務之一，商務部、銀保監會日前聯合發文，提出五點要求，包括強化金融支持穩外資，幫助重點外資企業應對疫情衝擊、化解融資難題等。確保外資企業適用人民幣1.5兆元再貸款再貼現專項額度支持。

大陸商務部官網昨（17）日公告「關於貫徹落實國務院部署給予重點外資企業金融支持有關工作的通知」（簡稱通知），加大對重點外資企業金融支持力度。

台資也適用外資身分，早在今年5月大陸國台辦等十部門發布支持台企11項措施，涵蓋對減免稅費、解決貸款、參與大陸的「新基建」等。如今穩外資金融支持通知，台商有望同步受惠。

金融支持的重點外資企業包括：專用和通用設備、電子及通信設備、 醫療設備、化工、汽車、醫藥等製造業關鍵環節外資企業，以及電子元器件、紡織服裝製造等領域外資企業；批發、商務服務、軟件和信息技術服務、餐飲、住宿、旅遊、養老等商貿服務領域經營卻有困難的外資企業。

通知要求，強化金融支持穩外資作用，發揮好金融工具支持實體經濟保障，進一步提高金融支持政策精準性，降低融資成本，切實幫助外資企業應對疫情衝擊、化解融資難題，保障資金鏈運轉。

此外，各省級商務部門要積極推動「銀企對接」，在今年底前至少組織一批「銀企對接」活動。

按照內外資一致原則，確保外資企業同等適用人民幣1.5兆元再貸款再貼現專項額度支持。進出口銀行人民幣5,700億元新增貸款規模可用於積極支持符合條件的重點外資企業。