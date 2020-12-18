陸鋼材消費9.7億噸 比去年增8%

中國冶金工業規劃研究院總工程師，中國節能協會冶金專委會主任委員李新創17日發布「中國鋼鐵工業節能低碳發展報告（2020）」時指出，伴隨下游行業需求增加，預計2020全年，中國大陸鋼材消費量將在去年高位基礎上繼續增長，消費總量超過9.7億噸，同比增長8%左右。

中新社報導，「中國節能協會冶金工業節能專業委員會第四次會員代表大會」17日在廣西柳州市舉行，李新創在大會上發布上述報告。

隨著中國大陸經濟逐步轉向高質量發展，單位國內生產總值（GDP）鋼材消費強度呈下降趨勢。長期來看，大陸經濟增速放緩，鋼材需求也將逐步回落。

不過，短期來看，李新創指出，大陸鋼材消耗量仍保持高位徘徊態勢。2020年，在大陸當局加大減稅降費力度、擴大政府投資等積極的財政政策作用下，建築等鋼鐵下游主要行業需求增長，拉動鋼材消費量上升。特別是下半年，房地產新開工及施工面積、汽車產量、船舶產量均有所增長，有力支撐鋼材消費穩定增長。

需求上升也帶動了產量的上漲。報告指出，11月份，中國大陸粗鋼產量8766萬噸，同比增長8%，2020年全年大陸粗鋼產量的全球占比有望達到60%。

自1996年大陸粗鋼產量破億噸，鋼鐵產量連續24年位居世界第一。此前，占據這一位置的分別為英國、美國和日本，其中美國和英國保有「世界第一鋼鐵大國」頭銜時間均超過80年。

值得注意的是，中國大陸鋼鐵生產始終以滿足大陸國內經濟發展需求為主。2019年，中國大陸鋼材出口比例僅6.6%，是粗鋼產量2000萬噸以上的國家中最低的。同期，日本是34%、韓國是43%、印度是12.4%。